Женщина сделала операцию по увеличению груди и едва не лишилась жизни

Шеннон говорит, что боль сначала возникла в лодыжках, а потом распространилась на все тело, ее бюст раздулся до огромных размеров. В какой-то момент было так плохо, что врачи давали ей прогноз, что жить ей осталось не более полугода. Они обнаружили, что силикон в левой части бюста полностью разорвался, и заподозрили официально не признанное медициной состояние «болезнь грудного импланта», при котором у женщин после операции начинает системно разрушаться здоровье. Состояние женщины очень быстро ухудшалось, потому ей нашли хорошего хирурга, который провел срочную операцию по извлечению имплантов. Как только она проснулась после операции, Шеннон показалось, что кто-то будто включил свет. «Мое зрение и слух вернулись, – говорит она. – Общее состояние улучшилось. Я снова чувствую себя живой, впервые за много лет». Однако женщине теперь постоянно приходится принимать лекарства, чтобы избавиться от токсинов, которые накопились в ее теле.

Фото: depositphotos

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