Женщина сделала операцию по избавлению от недержания мочи и осталась без интимной жизни

Хирургическое вмешательство прошло без проблем, однако практически сразу после него у Виктории начались проблемы. Спустя месяц ее привезли в больницу на скорой с невыносимой болью в области живота и таза. Врачи успокоили ее, что это вызвано лекарствами, которые она принимала, чтобы восстановиться и выписали из больницы. Но женщине день ото дня становилось все хуже: у нее появилась красная сыпь, спине и животе, глаза часто распухали, в ногах возникло такое ощущение слабости, что она просто не могла выйти из дома. «Хотя мои проблемы со здоровьем казались не связанными друг с другом, я не могла перестать думать о том, что я была относительно здорова, а потом мне установили слинг, и все стало очень плохо. Я чувствовала, что во мне есть токсичное нечто, на что и реагирует мое тело», – призналась Виктория, добавив, что врачи отрицали все ее предположения по этому поводу.

Между тем, жизнь Виктории продолжала ухудшаться: ее сексуальные отношения с партнером прекратились, потому что они не могли быть близки из-за боли, она получила дисциплинарное взыскание за то, что не могла нормально выполнять свою работу, так как постоянно ходила по врачам, а затем ее и вовсе уволили. Так продолжалось целых 4 года, до тех пор пока женщина не увидела по телевизору утреннее шоу, в котором обсуждали слинговые операции для лечения недержания, и все гости программы рассказывали о тех же симптомах, что у нее. В итоге Виктория прошла специальное обследование, которое показало, что сетка была установлена неправильно, из-за чего в близлежащих органах началось воспаление. Тогда она решила удалить имплантат. В ходе мини-операции выяснилось, что слинг приклеился к ее кишечнику, теперь она ждет повторного вмешательства, чтобы решить эту проблему раз и навсегда.

Фото: depositphotos

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