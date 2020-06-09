Женщина сделала бразильскую подтяжку ягодиц, чтобы ее чаще принимали за сестру собственной дочери

Женщина честно призналась британскому онлайн-журналу The Sun, что немного завидовала своей 19-летней дочери Элли, у которой была идеальная попка, как у Джей Ло, в то время как сама она была обладательницей «плоского, как блин, зада». Кроме того, Джема стала замечать возрастные изменения в своей пышной фигуре и не готова была с этим смириться.

Подогреваемая легким соперничеством с собственной дочерью Джема решилась сделать бразильскую подтяжку ягодиц, чтобы и ее фигура была идеально соблазнительной. «У нас очень близкие отношения. Элли гордится мной и моей работой. И тем, что, когда ее друзья видят меня впервые, не могут поверить, что она ее мать и принимают нас за сестер», – заметила она, добавив, что с годами стала все больше стесняться своей неидеальной пятой точки, которая к тому же еще и слегка обвисла.