Женщина сделала бразильскую подтяжку ягодиц, чтобы ее чаще принимали за сестру собственной дочери
Фото: Instagram @princesslevi
Женщина честно призналась британскому онлайн-журналу The Sun, что немного завидовала своей 19-летней дочери Элли, у которой была идеальная попка, как у Джей Ло, в то время как сама она была обладательницей «плоского, как блин, зада». Кроме того, Джема стала замечать возрастные изменения в своей пышной фигуре и не готова была с этим смириться.
Подогреваемая легким соперничеством с собственной дочерью Джема решилась сделать бразильскую подтяжку ягодиц, чтобы и ее фигура была идеально соблазнительной. «У нас очень близкие отношения. Элли гордится мной и моей работой. И тем, что, когда ее друзья видят меня впервые, не могут поверить, что она ее мать и принимают нас за сестер», – заметила она, добавив, что с годами стала все больше стесняться своей неидеальной пятой точки, которая к тому же еще и слегка обвисла.
В результате Джема пошла к пластическому хирургу, который предложил ей несколько вариантов омоложения, но предупредил, что все сразу делать не стоит. В итоге женщина остановилась на варианте увеличения ягодиц собственным жиром, который предварительно выкачивался из бедер и других проблемных зон при помощи липосакции. В ходе хирургического вмешательства у Джемы откачали 2,5 литра жира и ввели в попу. Операция была выполнена под местной анестезией. Восстановление было довольно сложным: женщине было больно, приходилось пить много воды и заниматься ходьбой по беговой дорожке, чтобы улучшить кровообращение, делать дренажные массажи, чтобы снимать отек, но результат того стоил. Ее талия стала заметно тоньше, бедра – изящнее, а зад заметно увеличился. Кроме того, она решила ввести немного филлеров в щеки, подбородок и губы, чтобы вернуть им былые объемы, а также скорректировать форму нос. В результате Джема с гордостью ходит по пабам с дочерью, где их принимают за двух сестер, что ее вполне устраивает.
Фото: Instagram @princesslevi
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