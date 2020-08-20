Женщина родила девочку с гигантской доброкачественной опухолью весом 1,5 кг

«Все два дня я могла думать только о том, не произошло ли это потому, что я не принимала витамины для беременных каждый божий день или недостаточно ела здоровую пищу. Я так боялась, что наша малышка не сможет ходить или ей будет очень больно», – призналась Ленэ. Врачи провели анализы и выяснили, что это тератома – это редкий вид врожденной опухоли, который возникает у детей в основании копчика. Несмотря на то, что она, как правило, доброкачественная, доктор сказала, что велик риск, что ребенок не сможет нормально развиться или родится мертворожденным, потому предложила прервать беременность. Но будущие родители решили рискнуть и сохранить его.

В июле Ленэ при помощи кесарева сечения родила девочку Залю, ее опухоль по большей част находилась не внутри ее тела, а снаружи, но была очень большой – достигала веса 1,5 кг и размером была практически со все тело малышки, которая, к слову, весила не больше килограмма, но в остальном была здорова. Врачи сразу же провели ей сложную 6-часовую операцию и удалили новообразование. Спустя 10 дней молодая мать смогла взять свою малышку на руки, а через 57 дней их выписали домой. Сейчас Зале уже год, и она счастливая маленькая девочка с синими глазами.

Фото: pexels

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