Женщина решила уменьшить желудок и осталась с невыносимыми болями и лишним весом

Британский онлайн-портал The Sun сообщает, что жительница Соединенного Королевства всю жизнь боролась с лишним весом, но каждая диета, которую она пробовала, заканчивалась неудачей и килограммы росли с каждым годом. В кокой-то момент стрелка весов перевалила через отметку в 120 килограммов, Ники казалось, что она уже не контролирует собственную жизнь и тело. Врачи направили ее диетологу-эндокринологу, но и тот не смог помочь женщине. В отчаянии британка решилась на серьезную барриатрическую операцию, в ходе которой ей сделали бы бандажирование желудка.

Национальная служба здравоохранения не выделяла средства на такого рода хирургические вмешательства, потому она оплатила его из собственных накоплений. Но вместо долгожданного похудения Ники столкнулась с настоящим кошмаром. В течение года после операции ее постоянно рвало, она не могла есть твердую пищу, была постоянно измучена. «После операции я чувствовала себя просто отвратительно. В течение месяца никакая еда во мне не задерживалась. Доктора советовали мне придерживаться жидкой диеты и небольшого количества бананового пюре, но это вызывало у меня рвоту. Я постоянно болела», – пояснила она.