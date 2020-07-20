Женщина решила уменьшить желудок и осталась с невыносимыми болями и лишним весом
Британский онлайн-портал The Sun сообщает, что жительница Соединенного Королевства всю жизнь боролась с лишним весом, но каждая диета, которую она пробовала, заканчивалась неудачей и килограммы росли с каждым годом. В кокой-то момент стрелка весов перевалила через отметку в 120 килограммов, Ники казалось, что она уже не контролирует собственную жизнь и тело. Врачи направили ее диетологу-эндокринологу, но и тот не смог помочь женщине. В отчаянии британка решилась на серьезную барриатрическую операцию, в ходе которой ей сделали бы бандажирование желудка.
Национальная служба здравоохранения не выделяла средства на такого рода хирургические вмешательства, потому она оплатила его из собственных накоплений. Но вместо долгожданного похудения Ники столкнулась с настоящим кошмаром. В течение года после операции ее постоянно рвало, она не могла есть твердую пищу, была постоянно измучена. «После операции я чувствовала себя просто отвратительно. В течение месяца никакая еда во мне не задерживалась. Доктора советовали мне придерживаться жидкой диеты и небольшого количества бананового пюре, но это вызывало у меня рвоту. Я постоянно болела», – пояснила она.
После года мучений Ники в отчаянии пришла к врачам с просьбой сделать хоть что-то, и те пришли к мнению, что надо ослабить бандаж – это вмешательство проводится без анестезии и очень болезненно. Ситуация немного улучшилась, но женщина признается, что еда чаще всего не задерживалась в ней надолго, в результате любовь к вкусной пище сменилась у нее постоянным страхом. В итоге она потеряла 53 килограмма, а вместе с ними и здоровье. В течение последующих 2 последующих лет ей пришлось перенести еще 5 операций по ослаблению бандажа. Из-за постоянной рвоты у нее начала образовываться рубцовая ткань в желудке. Единственным вариантом было полное удаление бандажа. Ники потратила еще 12 тысяч фунтов (больше миллиона рублей) на повторную операцию и сейчас уже чувствует себя лучше. Однако у нее все равно еще очень большие проблемы со здоровьем, она не может нормально есть, постоянно испытывает боли в желудке и животе, ей постоянно приходится делать капельницы, чтобы восполнить недостаток витаминов. Женщина признается, что очень жалеет, что решила пойти по пути хирургического вмешательства, чтобы избавиться от лишнего веса (ей, кстати, так и не удалось до конца это сделать).
Фото: depositphotos
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