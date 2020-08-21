Женщина приняла тошноту за признак беременности, а оказалось, это симптом алопеции

Врач после ряда тестов поставил диагноз «очаговая алопеция». Это довольно редкое заболевание означало, что вскоре она лишится волос навсегда, и остановить этот процесс невозможно. «Я почувствовала, что теряю свою личность, свою природную красоту. Я чувствовала себя уродливой и ненавидела человека, который смотрел на меня в зеркало. Я постоянно спрашивала себя, чем все это заслужила?» – пояснила Кэнди. Сначала она пыталась бороться: заказывала все, что только можно, для укрепления волос, пользовалась кремом с кортизоном, но ничто не помогало. Женщина даже попробовала стероиды – они остановили процесс, но ненадолго. Как только курс был закончен, все новые волоски вновь выпали, а вместе с ними брови и ресницы.

Примерно через полгода залысины были такими огромными, что Кэнди решила просто сбрить остатки когда-то пышной шевелюры. «Этот процесс вызвал у меня смешанные чувства. Я попрощалась с теми волосами, что у меня еще оставались, и это было очень грустно, но в то же время я будто освободилась, стала сильнее и будто бы избавилась от беспокойства от того, что каждое утро нахожу новые пряди на своей подушке. Моя уверенность в себе после этого выросла. Я начинаю принимать свою лысую голову и вновь учусь любить себя», – призналась женщина, добавив, что муж и дети поддерживают ее новый облик и очень ею гордятся.

Фото: Instagram alopecia.candyco84

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