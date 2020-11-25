Женщина приняла синдром токсического шока за сильный грипп, и это едва не стоило ей жизни
Как передает британский онлайн-портал The Sun, американка меняла тампон каждые 2 часа, как рекомендуется в инструкции, но это не спасло ее от попадания болезнетворных бактерий в кровоток. По Бекки словам, она была в школе, когда все началось. Она почувствовала себя плохо, потому позвонила маме, чтобы та забрала ее домой. «У меня болел живот и появилась тошнота, – пояснила она. Это не было проблемой, потому я пошла в школу, однако там у меня открылась рвота».
В течение нескольких следующих часов состояние девушки резко ухудшилось, она легла в постель, но это не помогло: появился озноб, даже три одеяла не помогли ей согреться, все тело начало ломить. Мать Бекки подумала, что дочь притворяется, потом поняла, что она действительно больна, но списала все на сильный грипп. Ночью девушке стало еще хуже: началась диарея, она уже не могла нормально передвигаться. В итоге ее практически насильно отвез в больницу парень ее сестры. «К тому моменту я почти не видела, свет казался слепящим, думала, что умираю», – заявила она, добавив, что в отделении неотложной помощи потеряла сознание, ее пульс практически не прощупывался. Когда врачи выяснили, что у нее месячные, сразу поняли, что у нее начался синдром токсического шока, и тут же вынули тампон.
В течение следующей недели Бекка находилась в отделении интенсивной терапии практически без сознания. У нее начался септический шок, печень и почки сильно пострадали, давление было критически низким, на коже появилась сыпь. Однако врачам удалось спасти ей жизнь и вернуть здоровье. Сейчас девушка чувствует себя хорошо.
Фото: Instagram @livelikebeck
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!