Женщина приняла симптомы рака за сильное вздутие живота и упустила возможность вылечиться

К октябрю того же года Ребекка пошла в больницу, чтобы найти ответы на свои вопросы, где ей сказали, что у нее асцит – скопление жидкости в брюшной полости, которое может быть следствием онкологии. Ее экстренно госпитализировали и за 10 дней выкачали 14 литров жидкости из брюшной полости, а затем направили на обследование, которое показало, что у нее рак яичников IV стадии, который, по словам врачей, распространился на желудок и легкие. Женщине сказали, что болезнь уже находится в неизлечимой форме, потому лечение будет бесполезно.

Ребекка призналась, что даже подумать не могла о раке: «Я все время вспоминала, что у меня есть муж и дети, как мы сможем пережить это? Это было сюрреалистично, я постоянно то плачу, то смеюсь, как приговоренная к казни, а также постоянно задаюсь вопросом: «Почему я?» Мне кажется, это Рождество станет для меня последним. Однако я не хочу сдаваться и буду максимально использовать оставшееся мне время, чтобы провести его с семьей».

Фото: facebook Rebecca Betts

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