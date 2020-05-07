Женщина приняла противозачаточную таблетку — и умерла

Убитый горем Джейсон сначала был сбит с толку внезапной кончиной жены, однако американские врачи-патологоанатомы провели вскрытие и объявили, что умерла женщина не из-за синдрома Гийена-Барре, а из-за, тромба, который образовался ее вене и попал в легкое, что вызвало легочную эмболию. Причиной образования тромба отчасти стало то, что Зои перед длительным 11-часовым перелетом из Британии в Сан-Франциско приняла противозачаточную таблетку. Джейсон пояснил: «Мы узнали, что из-за длительного перелета и приема контрацептивов в легком моей жены образовался сгусток крови. Нам стало гораздо легче, когда правда раскрылась, но мы все равно не понимаем, почему никто не заметил тромбоз глубоких вен, когда ей проводили обследование после полета. Я до сих пор не могу понять, почему это произошло именно с Зои».

Врачи объяснили, что развитие тромбоза глубоких вен – очень редкий, но известный побочный эффект от приема оральных контрацептивов. В КОК содержится женский гормон эстроген, который способствует свертыванию крови, что повышает риск образования тромбов. А дальний перелет в экономическом классе, когда в течение долгого времени пассажиры не могут нормально двигаться, лишь способствует ухудшению этой болезни.

Фото: facebook

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