Боли в животе девочки оказались не стрессом перед школой, а опухолью размером с арбуз

В январе 2020 года Сиан уже всерьез обеспокоилась за Оливию, она думала, что, возможно, у нее обострился аппендицит, потому отвела ее к терапевту. Врач выписал направление на сканирование, которое показало, новообразование вокруг брюшной полости, которое доктора поначалу приняли за абсцесс вокруг аппендикса. Однако через 5 дней температура Оливии подскочила до критического уровня и ее отвезли на срочную операцию. «Хирурги планировали удалить ей аппендицит, думая, что он разорвался. Однако через 3 часа вернулся доктор и сообщил, что у дочери опухоль размером с арбуз», – рассказала женщина.

Вся семья была в ужасе, когда врачи после серии тестов установили, что у нее лимфома Беркитта – редкий и быстрорастущий рак лимфатической системы. Спустя 48 часов Оливии начали делать агрессивную химиотерапию. После восьми курсов девочка смогла избавиться от новообразования. «Когда мы столкнулись с этим страшным диагнозом, нам показалось, что нас переехал каток. Но Оливия прошла через все испытания и показала нам, какая она сильная маленькая суперзвезда», – с гордостью подытожила Сиан.

Фото: depositphotos

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