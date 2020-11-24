Женщина преодолела депрессию благодаря грязной посуде
Фото: pixabay.com
Пациентка находилась на самом дне своей депрессии, но совет психотерапевта помог ей сдвинуться с мертвой точки. Женщина была в полном отчаянии: она не могла что-либо делать, даже встать с постели. При этом ходила на сеансы к психотерапевту несколько раз в неделю. Однажды Вункер спросила у пациентки, что на нее больше всего давит, когда она приходит домой. «Честно? Посуда. Знаю, это глупо, но чем больше я смотрю на нее, тем больше понимаю, что не смогу это сделать. Потому что мне придется мыть посуду, прежде чем загрузить ее в посудомоечную машину, потому что эта техника — отстой. А я не могу стоять и просто ее мыть», — поделилась Кейт.
Фото: Facebook/Danielle Wunker
Психолог объяснила ей, что правила мытья посуды Кейт придумала сама: она может не мыть вручную тарелки перед тем, как отправить их в машину, а просто запускать технику несколько раз подряд, пока она не сделает свою работу качественно. «В этот день я пришла и беспорядочно закинула свою дурацкую посуду в машину: я помыла ее трижды и, казалось, оседлала дракона. На следующий день я приняла душ лежа. Больше не было произвольных правил, которым я должна была следовать. Осознание этого дало мне свободу снова делать успехи», — объяснила внутренние изменения Кейт.
Пользователям понравилась история. В комментариях они поделились своим опытом борьбы со сложностями. «Никогда не задумывалась о нарушении своих правил. Так много из них нелогичных и неважных», — призналась одна из подписчиц.
Фото: Facebook/Danielle Wunker, pixabay.com
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