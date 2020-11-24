Женщина преодолела депрессию благодаря грязной посуде

Психолог объяснила ей, что правила мытья посуды Кейт придумала сама: она может не мыть вручную тарелки перед тем, как отправить их в машину, а просто запускать технику несколько раз подряд, пока она не сделает свою работу качественно. «В этот день я пришла и беспорядочно закинула свою дурацкую посуду в машину: я помыла ее трижды и, казалось, оседлала дракона. На следующий день я приняла душ лежа. Больше не было произвольных правил, которым я должна была следовать. Осознание этого дало мне свободу снова делать успехи», — объяснила внутренние изменения Кейт.

Пользователям понравилась история. В комментариях они поделились своим опытом борьбы со сложностями. «Никогда не задумывалась о нарушении своих правил. Так много из них нелогичных и неважных», — призналась одна из подписчиц.