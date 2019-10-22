Женщина пожертвовала органы своего умершего 27-летнего мужа и спаcла 5 жизней

Джонатан был молодым, здоровым и полным сил спортсменом. Однако в конце лета его экстренно госпитализировали с тяжелыми мигренями. Оказалась Джоно, так называли его близкие, страдал от артериовенозной мальформации мозга, представляющей собой клубок кровеносных сосудов, который лопнув, вызвал смертельное кровотечение еще до того, как врачи успели его прооперировать. . Несчастье случилось всего через несколько недель после того, как Джонатан в третий раз стал отцом. После скоропостижной кончины мужа, Джемма приняла решение пожертвовать органы Джонатана для трансплантации тяжело больным людям.

“Я подумала, что дети, которые вскоре, возможно, не смогут вспомнить, как билось сердце их отца, сегодня получили шанс снова его услышать”, - поделилась Джемма с The Sun. Она надеется, что однажды , у нее и детей появится возможность пообщаться с людьми, которых удалось спасти с помощью органов ее мужа.

После своей смерти мужчина спас целых 5 жизней, пожертвовав свои почки, сердце, поджелудочную железу, разделенную надвое печень и лоскутки кожи. Кроме того, врачам удалось сохранить его кожу и мягкие ткани для возможности последующего применения.

В день рождения своего покойного супруга Джемма разместила в одной из социальных сетей письмо, полученное от службы помощи семьям-доноров, в котором сообщалось о том, кому достались органы ее мужа.

Женщина объяснила, что этим поступком она пыталась получить для покойного мужа заслуженное признание. После публикацию письма на Джемму обрушился шквал критики за то, что не похоронила мужа по-человечески, целым и невредимым. Однако вдова не обращает внимание на происки злопыхателей, призывая людей, попавших в подобную ситуацию, не быть эгоистами и подумать о людях, жизни которых еще можно спасти.