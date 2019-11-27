Женщина пожертвовала 15 литров своего грудного молока в память о сыне, которого потеряла
Сиерра Стрэнгфилд и ее муж Ли из американского штата Висконсин были на седьмом небе от счастья, когда узнали, что ждут второго ребенка. Однако на 20 неделе беременности Сиерра узнала страшную новость, у ее еще нерожденного малыша обнаружили трисомию 18 - редкое генетическое заболевание, которое приводит внутриутробным порокам развития, деформации частей тела и даже мертворождению.
Зачастую дети с этой болезнью умирают еще внутриутробно, а 75% процентов родившихся младенцев - в течение первых 24 часов после родов.
По признанию Сиерры, даже узнав о тяжелом заболевании своего будущего ребенка, у нее и мысли не было прервать беременность.
«Мы хотели встретиться с этим сокровищем, подарком судьбы, и были готовы на все, чтобы эта встреча состоялась. Мы бы любили этого ребенка точно также , как и любого другого, который был бы послан нам судьбой», поделилась Сиерра.
В сентябре паре сообщили, что их ребенок скорее всего умрет внутриутробно, поэтому Сиерра решилась на экстренное кесарево сечения, чтобы успеть провести с малышом хотя бы несколько минут пока он жив. Малыш Самуэль Ли родился на два месяца раньше положенного срока, весом 770 граммов и ростом 32 сантиметра. Мальчик прожил всего 3 часа, но успел испытать контакт «кожа к коже» со своей мамой. В память о сыне, которого она потеряла, Сиерра решила пожертвовать свое грудное молоко недоношенным детям, находящимся в отделении реанимации новорожденных. Сиерра сцеживалась в течение 2 месяцев и 13 ноября, в день предполагаемого появления Самуэля на свет, она отнесла свои запасы в банк грудного молока Milk Bank of the Western Great Lakes.
«Я не смогла спасти Самуэля, но может быть мое молоко спасет жизнь другому ребенку. Часть меня чувствует, что это связывает меня с сыном в земной жизни. Я надеюсь, что он гордиться мной!» , -написала Сиерра на своей странице в социальной сети, где ее пост набрал 20 тысяч лайков и более 5 тысяч репостов. Сиерра хочет, чтобы как можно больше людей узнало о трисомии 18, и надеется в будущем основать свой собственный благотворительный фонд.
Фото: Vostock-photo, Facebook
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