Женщина пожертвовала 15 литров своего грудного молока в память о сыне, которого потеряла

В сентябре паре сообщили, что их ребенок скорее всего умрет внутриутробно, поэтому Сиерра решилась на экстренное кесарево сечения, чтобы успеть провести с малышом хотя бы несколько минут пока он жив. Малыш Самуэль Ли родился на два месяца раньше положенного срока, весом 770 граммов и ростом 32 сантиметра. Мальчик прожил всего 3 часа, но успел испытать контакт «кожа к коже» со своей мамой. В память о сыне, которого она потеряла, Сиерра решила пожертвовать свое грудное молоко недоношенным детям, находящимся в отделении реанимации новорожденных. Сиерра сцеживалась в течение 2 месяцев и 13 ноября, в день предполагаемого появления Самуэля на свет, она отнесла свои запасы в банк грудного молока Milk Bank of the Western Great Lakes.