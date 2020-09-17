Женщина пожаловалась врачу на отеки ног и узнала, что находится на 8 месяце беременности

В результате пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и экстренно госпитализировали. Анамнез собрать поначалу не удалось, врачи успели выяснить лишь то, что итальянка принимает оральные контрацептивы. Каково же было удивление специалистов, когда они в ходе обследования выяснили, что она ждет ребенка и находится уже на 8 месяце, а причиной ее плохого самочувствия стало осложнение, часто встречающееся при беременности, во время и после родов – эклампсия. Во время подобного приступа артериальное давление достигает такой критической отметки, что наступает угроза жизни матери и плода.

Женщину госпитализировали и провели ей экстренное кесарево сечение. Когда молодая мать пришла в себя, сильно удивилась, что у нее теперь есть ребенок, ведь она даже не подозревала, что ждет его. Сейчас и младенец находится в неонатальной реанимации, а сама итальянка – под наблюдением врачей.

Фото: freepik

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