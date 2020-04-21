Женщина попыталась повторить модный танец из соцсетей и сломала обе ноги

Сапфир доставили в больницу, где врачи сделали ей рентген, и сообщили, что что у нее перелом обеих лодыжек и, возможно, потребуется операция. Женщине наложили гипс на одну ногу и ортопедический сапог на другую. За ее детьми во время реабилитации будет ухаживать подруга. Теперь Сапфир предупреждает всех, кто хочет принять участие в на первый взгляд безопасном флешмобе, быть осторожнее и несколько раз подумать, прежде чем это делать, потому что все не так просто, как кажется.

Фото: depositphotos

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