Женщина попыталась повторить модный танец из соцсетей и сломала обе ноги
Как передает британский онлайн-портал Mirror, матери двоих детей, возможно, потребуется серьезная операция. А все из-за того, что она решила снять смешной видеоролик под песню «Oh Na Na Na» группы Bonde R300 для участия в одноименном челлендже, который становится все более популярным. Его суть заключается в том, что два человека, стоящих друг напротив друга, выполняют определенную последовательность танцевальных движений – стучат стопами под разным углом в такт веселой мелодии. В челлендже уже приняли участие даже знаменитые спортсмены.
Однако у Сапфир все пошло не так, как она изначально планировала. Женщина репетировала со своей партнершей Нааджил Ларти, когда произошел несчастный случай. «Мы просто тренировались, когда я сделала неудачный поворот и поскользнулась. В этот момент услышала ужасный хруст и оказалась на полу. Боль была невероятно сильная. Думаю, моя партнерша подумала, что я преувеличиваю, потому сначала мы решили подождать, пройдет ли боль, но в итоге поняли, что надо вызывать скорую помощь, – рассказала Чарльзуорт.
Сапфир доставили в больницу, где врачи сделали ей рентген, и сообщили, что что у нее перелом обеих лодыжек и, возможно, потребуется операция. Женщине наложили гипс на одну ногу и ортопедический сапог на другую. За ее детьми во время реабилитации будет ухаживать подруга. Теперь Сапфир предупреждает всех, кто хочет принять участие в на первый взгляд безопасном флешмобе, быть осторожнее и несколько раз подумать, прежде чем это делать, потому что все не так просто, как кажется.
Фото: depositphotos
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