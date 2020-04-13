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Женщина победила рак кожи, восстановилась и стала выглядеть на 15 лет моложе своих лет

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Сильвия после преображения

Фото: кадры из передачи 10 Years Younger in 10 Days

Британка по имени Сильвия рассказала, что ее уверенность в себе упала до катастрофически низкого уровня после смерти мужа – именно тогда она заболела алопецией, а затем в течение нескольких лет боролась с раком кожи.

Как передает британский онлайн-портал The Sun, свою историю 64-летняя женщина рассказала в эфире шоу «На 10 лет моложе за 10 дней». Она пояснила: «Мой муж умер 13 лет назад. Мы были невероятно близки. Я даже не могу описать боль, которую испытала от его потери. Я будто была одна в темном туннеле, из которого не было выхода. Мне нечего было ждать от этой жизни. В результате мне стало все равно, как я выгляжу и во что одеваюсь. Из-за стресса я начала лысеть. А после перенесенного рака кожи мое лицо стало выглядеть как зона боевых действий». Ведущие шоу провели опрос среди незнакомых людей, чтобы узнать, на сколько лет выглядит Сильвия. Результат оказался плачевным: большинство людей принимали ее за 80-летнюю.

По словам женщины, до рака ее кожа была красивой и гладкой, но с тех пор, как ей удалили с носа опухоль, все изменилось: морщин стало больше, остался заметный шрам. А из-за алопеции у Сильвии помимо волос стали выпадать брови – теперь у нее их нет вовсе, что также подорвало ее веру в себя. Чтобы помочь Сильвии обрести утраченную уверенность в себе, представители шоу пригласили врачей, визажистов и стилистов. Сначала косметолог сделала ей инъекции филлеров и ботокса, благодаря чему у нее вновь появились красивые губы и разгладились морщины. Затем мастер сделала ей татуаж бровей, отреставрировали зубы, а также нарастили волосы, тем самым вернув им утраченную густоту. «Волосы – одно из главных украшений женщины, – заявила Сильвия, – когда они красивые и вообще есть, это придает уверенности».

Стилист критически оценила гардероб женщины и выкинула из него все старые, растянутые и вышедшие из моды вещи, а визажист сделала ей легкий антиэйд-макияж. Увидев свою трансформацию британка расплакалась от счастья, а повторный опрос незнакомцев показал, что теперь ей не дают больше 49-50 лет. «Этот опыт дал мне возможность начать двигаться вперед, чувствовать себя красивой и уверенной в себе. Мое будущее наконец выглядит светлым, солнечным и позитивным».

Фото: кадры из передачи 10 Years Younger in 10 Days

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