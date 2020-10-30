Женщина отказалась от вина и похудела на 76 килограммов

45-летняя женщина живет в английском городе Тивертон, графство Девон. Она работала туристическим агентом, и раньше каждый вечер выпивала бутылку вина, закусывая напиток булочками и сыром. Из-за своего веса девушка впала в депрессию, она не хотела встречаться с друзьями, сидела дома.

Эмма боялась думать о том, какую одежду нужно выбрать для похода в кафе, чтобы скрыть полноту. Она постоянно чувствовала себя плохо на улице: казалось, все смотрят только на нее. В самолетах англичанка просила дополнительный ремень, чтобы пристегнуться.