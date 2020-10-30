Женщина отказалась от вина и похудела на 76 килограммов
Фото: instagram.com/ems_healthier_life
45-летняя женщина живет в английском городе Тивертон, графство Девон. Она работала туристическим агентом, и раньше каждый вечер выпивала бутылку вина, закусывая напиток булочками и сыром. Из-за своего веса девушка впала в депрессию, она не хотела встречаться с друзьями, сидела дома.
Эмма боялась думать о том, какую одежду нужно выбрать для похода в кафе, чтобы скрыть полноту. Она постоянно чувствовала себя плохо на улице: казалось, все смотрят только на нее. В самолетах англичанка просила дополнительный ремень, чтобы пристегнуться.
Фото: instagram.com/ems_healthier_life
Терпение Конноли лопнуло, когда в 2018 году из-за кровяного давления, вызванного ожирением, начала распухать нога. Тогда она окончательно решила изменить образ жизни и взять себя в руки. Отказалась от вина, села на низкокалорийную диету, которая в основном состоит из протеиновых коктейлей и супов.
Если до похудения Эмма ела на завтрак булочки с чаем, обедала бутербродом и газировкой, перекусывала чипсами, а на ужин готовила лазанью и пила вино, то на диете все изменилось. Она стала пить утром протеиновый коктейль. Теперь Конноли на обед ест салат с курицей и фрукты. На ужин у нее - жареная курица с овощами. Между приемами пищи Эмма предпочитает употреблять фрукты или йогурт.
Как только британка увидела первые результаты и скинула 31 килограмм, она начала заниматься спортом. «Я начала с бега, а затем стала заниматься на велотренажерах. Раньше я не пробовала занятия на тренажерах из опасений сломать их», - подчеркнула женщина. За два года ей удалось похудеть на 76 килограммов. На данный момент Эмма живет активно: она ходит на тренировки и вечеринки, обожает выбирать новую одежду и наряжаться.
Фото: Instagram/@ems_healthier_life
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