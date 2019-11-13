Женщина насильно лечила своих здоровых детей от астмы, эпилепсии и несуществующих болезней

Каждый раз при поступлении мальчика в больницу его мать, Триша, сообщала о наличии у него самых разных симптомов: начиная от заторможенности и рвоты, заканчивая эпилептическими припадками, мигренями и потерей аппетита. Когда же в регулярных госпитализациях начала нуждаться и Арианна - новорожденная сестра Александра, Тамми по-настоящему забила тревогу. Оказалось, что мать детей страдает от так называемого синдрома Мюнхгаузена по доверенности. Это признаваемое врачами психическое заболевание, при котором родители или опекуны фабрикуют или преувеличивают симптомы болезни у своих детей. Как рассказала бабушка телеканалу 9News,чтобы вызвать симптомы болезни, Триша регулярно давала мальчику убойные дозировки лекарств от астмы и эпилептических припадков.

Последней каплей терпения врачей в устроенном Тришей театре абсурда стала госпитализация Арианны с симптомами непроходимости кишечника. Женщина жаловалась докторам, что уже много дней ее малышка страдает от серьезного запора. Каково же было удивление медперсонала, когда интерн обнаружил в палате, которой лежала Триша с дочкой, использованный подгузник, наполненный детскими экскрементами.

Врачи связались с органами опеки, после чего Александра и Арианну на время слушаний об определении их места жительства забрали от матери в приемную семью. После долгих тяжб суд постановил оставить детей с бабушкой.

На сегодняшний день, в результате полученного лечения от несуществующих болезней, сфабрикованных матерью, Александр страдает от задержки развития. К счастью, своим псевдолечением женщина не успела нанести вред Арианне, и девочка абсолютно здорова.

Эта история вдохновила Тамми на написание автобиографической книги о том, как любящая бабушка спасла внуков от матери, страдающей синдромом Мюнхгаузена по доверенности.