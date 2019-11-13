passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Женщина насильно лечила своих здоровых детей от астмы, эпилепсии и несуществующих болезней

57-летняя Тамми Уокер начала подозревать что-то неладное, когда ее маленький внук Александр, которому не было еще и двух лет, не менее 15 раз лежал в больнице.

Каждый раз при поступлении мальчика в больницу его мать, Триша, сообщала о наличии у него самых разных симптомов: начиная от заторможенности и рвоты, заканчивая эпилептическими припадками, мигренями и потерей аппетита. Когда же в регулярных госпитализациях начала нуждаться и Арианна - новорожденная сестра Александра, Тамми по-настоящему забила тревогу. Оказалось, что мать детей страдает от так называемого синдрома Мюнхгаузена по доверенности. Это признаваемое врачами психическое заболевание, при котором родители или опекуны фабрикуют или преувеличивают симптомы болезни у своих детей. Как рассказала бабушка телеканалу 9News,чтобы вызвать симптомы болезни, Триша регулярно давала мальчику убойные дозировки лекарств от астмы и эпилептических припадков.

Последней каплей терпения врачей в устроенном Тришей театре абсурда стала госпитализация Арианны с симптомами непроходимости кишечника. Женщина жаловалась докторам, что уже много дней ее малышка страдает от серьезного запора. Каково же было удивление медперсонала, когда интерн обнаружил в палате, которой лежала Триша с дочкой, использованный подгузник, наполненный детскими экскрементами.

Врачи связались с органами опеки, после чего Александра и Арианну на время слушаний об определении их места жительства забрали от матери в приемную семью. После долгих тяжб суд постановил оставить детей с бабушкой.

На сегодняшний день, в результате полученного лечения от несуществующих болезней, сфабрикованных матерью, Александр страдает от задержки развития. К счастью, своим псевдолечением женщина не успела нанести вред Арианне, и девочка абсолютно здорова.

Эта история вдохновила Тамми на написание автобиографической книги о том, как любящая бабушка спасла внуков от матери, страдающей синдромом Мюнхгаузена по доверенности.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!