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Женщина лишилась обеих ног после укуса насекомого

Большая любительница покопаться в саду, 68-летняя Сюзан Баттери из города Хайворта, графства Уилтшир, и представить себе не могла, чем обернется ее невинное хобби. После укуса насекомого, во время ее занятий садом, Сюзан на долгих 8 месяцев оказалась в больнице и чудом осталась жива.

В тот роковой день ничто не предвещало беды, когда неожиданно, после плодотворного дня, проведенного в саду, Сюзан плохо себя почувствовала. В тот же вечер муж женщины, отвез ее в ближайшую больницу с рвотой и подозрениями на грипп. С каждой минутой Сюзан становилось все хуже и хуже, и врачи приняли решение оставить ее в больнице для дальнейшего наблюдения.

У женщины начался внутренний отек и, для облегчения дыхания, врачам пришлось ее интубировать. Поначалу доктора заподозрили у Сюзан серьезную аллергическую реакцию, однако, уже на следующее утро женщину пришлось ввести в состояние искусственной комы, в которой она провела 3 недели, пока доктора боролись за ее жизнь.

Состояние Сюзан было настолько критическим, у нее в буквальном смысле стала гнить плоть и сходить кожа, что ее лечащим врачам пришлось обратиться за помощью к своим коллегам из соседних больниц. У женщины диагностировали стрептококковое заражение крови и некротический фасциит.

Некротический фасциит — это инфекция, вызываемая плотоядной бактерией, которая поражает как поверхностные слои кожи, так и глубокие фасции и подкожную клетчатку. Для попадания этой бактерии в организма порой достаточно одного незначительного укуса насекомого, что и произошло в случае с Сюзан.

Как поделился с Daily Mail муж Сюзан, по словам врачей, ее шансы на выживания были ничтожно малы. У женщины начался некроз - вся ее кожа почернела и начала отмирать. Чем больше врачи старались очистить кожу и не допустить распространения инфекции, тем быстрее бактерия проникала в организм, ее было просто невозможно остановить. После долгих 8 месяцев изнуряющей борьбы с инфекцией и 60 операций, ноги женщины спасти так и не удалось. Кроме того, врачам пришлось также ампутировать и верхние фаланги пальцев, пораженные некрозом.

Пройдя через ужас ампутации обеих ног и освоив протезы, Сюзан полна оптимизма и не считает свое состояние поводом отказываться от любимого занятия. Она по-прежнему проводит много времени в саду и признается, что теперь стала более бдительна, особенно при виде жужжащих тварей. Сюзан обожает свой сад и продолжает каждый день копаться в земле, несмотря на все случившиеся с ней перипетии.

Фото: Vostock-photo

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