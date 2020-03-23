Женщина дважды спасла мужа от инфаркта, вовремя оказав ему экстренную помощь

Врачи считают, что Джил Шатток спасла жизнь 55-летнему супругу Полю. И все благодаря курсам оказания первой экстренной помощи, которые она проходила сорок лет назад, готовясь к работе гида. 52-летняя женщина не растерялась и смогла помочь супругу, пережившему два инфаркта. Оба произошли в течение двух недель, сообщает The Sun.

Все началось утром, когда Поль вдруг почувствовал боль в желудке. Мужчина выпил чашку чая и решил вернуться в постель, думая, что это облегчит временное недомогание. «Все случилось внезапно! Пол не имел проблем с сердцем: он не пил, не курил, не страдал от высокого давления и проходил регулярные осмотры у врача - признаков сердечной недостаточности у него точно не было», - рассказывает Джил.

Когда муж на ее глазах перестал дышать, женщина, быстро вспомнив чему ее учили на курсах сорок лет назад, начала делать ему непрямой массаж сердца и кричать родителям, чтобы они вызвали бригаду медиков. Приехавшие врачи похвалили Джил за грамотно оказанную помощь. Сыграл на руку и тот факт, что скорая оказалась на месте в течение нескольких минут. Ведь в случае с инфарктом счет идет на минуты. Медики предупреждают: боль в желудке, боли за грудиной могут быть симптомом инфаркта миокарда.

Через несколько дней Поль вновь почувствовал себя плохо, начав синеть на глазах жены - он пережил второй инфаркт. Джил смогла сделать ему искусственное дыхание, дожидаясь врачей. Женщина подчеркивает, что в ее действиях нет ничего героического: да, она проходила практику оказания первой медицинской помощи сорок лет назад, но в экстренной ситуации действовала инстинктивно, отложившиеся знания будто ждали своего часа.