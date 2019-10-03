passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Женщина, чью смертельную болезнь врачи приняли за грипп, выжила и родила ребенка

Когда 39-летняя англичанка Энн Хоуп почувствовала сильнейший упадок сил, мышечную боль и отдышку, она незамедлительно обратилась к врачу, который сказал, что симптомы женщины ни что иное, как вирус.

Однако, с каждым днем Энн становилось всю хуже и хуже. После множественных походов по различным специалистам и обращений в скорую помощь, женщина нашла врача, который заподозрил что-то неладное.

Чтобы разобраться в причинах дурного самочувствия, доктор отправил Энн на специфический анализ, который выявил у нее острый миелолейкоз - быстроразвивающийся рак крови.
Врачи сообщили Энн, что если немедленно не начать курс химиотерапии, следующие 48 часов могут стать последними в ее жизни.

Несмотря на неутешительные прогнозы и 6 циклов химиотерапии, женщине чудом удалось выкарабкаться и привести болезнь в стадию ремиссии.
Чудесное выздоровление Энн и ее жених Мэтти, с которым они были помолвлены на протяжении многих лет, решили отметить веселой свадьбой.

Хотя у Энн и было уже трое детей, агрессивное лечение не оставляло ей шансов на то, чтобы еще раз познать радость материнства. За месяц до свадьбы пара получила нерадостные новости - результаты анализов показали, что Энн больше никогда не сможет забеременеть. Химиотерапии убила не только рак, но и здоровые яйцеклетки Энн, не оставив ей шанса на новую беременность. Однако, вопреки всем прогнозам, через два месяца после свадьбы Энн чудом забеременела. А уже через 9 месяцев у пары родилась здоровая дочь, которую назвали Иден.

Сегодня Энн занимается просветительской работой, рассказывая людям о лейкемии и ее симптомах.
Женщина поделилась с Daily Mail, что не только пациенты, но и врачи должны повышать свою осведомленность о симптомах лейкемии. Так, например, из-за отсроченной диагностики - врачи долго принимали ее симптомы за грипп - она чуть было не лишилась жизни.

Интересно, что терапевт, который первым смог поставить Энн правильный диагноз, теперь является ее лучшим другом.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!