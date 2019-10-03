Женщина, чью смертельную болезнь врачи приняли за грипп, выжила и родила ребенка

Однако, с каждым днем Энн становилось всю хуже и хуже. После множественных походов по различным специалистам и обращений в скорую помощь, женщина нашла врача, который заподозрил что-то неладное.

Чтобы разобраться в причинах дурного самочувствия, доктор отправил Энн на специфический анализ, который выявил у нее острый миелолейкоз - быстроразвивающийся рак крови.

Врачи сообщили Энн, что если немедленно не начать курс химиотерапии, следующие 48 часов могут стать последними в ее жизни.

Несмотря на неутешительные прогнозы и 6 циклов химиотерапии, женщине чудом удалось выкарабкаться и привести болезнь в стадию ремиссии.

Чудесное выздоровление Энн и ее жених Мэтти, с которым они были помолвлены на протяжении многих лет, решили отметить веселой свадьбой.

Хотя у Энн и было уже трое детей, агрессивное лечение не оставляло ей шансов на то, чтобы еще раз познать радость материнства. За месяц до свадьбы пара получила нерадостные новости - результаты анализов показали, что Энн больше никогда не сможет забеременеть. Химиотерапии убила не только рак, но и здоровые яйцеклетки Энн, не оставив ей шанса на новую беременность. Однако, вопреки всем прогнозам, через два месяца после свадьбы Энн чудом забеременела. А уже через 9 месяцев у пары родилась здоровая дочь, которую назвали Иден.

Сегодня Энн занимается просветительской работой, рассказывая людям о лейкемии и ее симптомах.

Женщина поделилась с Daily Mail, что не только пациенты, но и врачи должны повышать свою осведомленность о симптомах лейкемии. Так, например, из-за отсроченной диагностики - врачи долго принимали ее симптомы за грипп - она чуть было не лишилась жизни.

Интересно, что терапевт, который первым смог поставить Энн правильный диагноз, теперь является ее лучшим другом.