Женщина чихнула и узнала, что 60 лет жила с апельсиновым зернышком в носу

Бетти в разговоре с братом-близнецом Тони пыталась вспомнить, как же косточка попала в ее нос, и тот напомнил ей о драке, которая произошла между ними еще в 60-х годах прошлого века. В момент ссоры дети как раз пытались поделить апельсин. Возможно, именно тогда Тони и засунул ей в нос косточку или она сама ее случайно вдохнула. Однако после этого события прошло много лет, и женщина даже представить не могла, что ее затрудненное дыхание могло быть вызвано каким-то предметом, застрявшим в ее носу. «У меня была искривленная перегородка, я все валила на нее, — призналась Бетти. — Я и подумать не могла, что во мне "живет" апельсиновая косточка, впервые за все эти годы я могу нормально дышать носом, это очень непривычно, ведь я привыкла делать это ртом. Единственное, что меня удивляет, что она все-таки решила из меня выйти. Просто фантастика!».

Фото: pexels

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