Женщина 4 месяца принимала рак легких за беременность — и это едва не стоило ей жизни

В какой-то момент Жасмин и сама поверила, что она, скорее всего, беременна, потому отказалась от рентгена – из-за опасения, что это навредит ребенку. Однако спустя 4 месяца она все же пошла на повторный прием к врачу. Ей сделали трансвагинальное УЗИ, которое показало, что никакого ребенка нет. «Врачи думали, что у меня эндометриоз или поликистоз яичников. Но их диагнозы не подтвердились, тогда меня направили на рентген, который показал затемнение на ее легком», – добавила она.

Специалистов насторожили эти результаты, потому женщину направили на биопсию и ПЭТ-сканирование. В конце 2019 года Жасмин поставили диагноз рак легких, из-за которого у нее и появились признаки фантомной беременности. В конце февраля 2020 года ее прооперировали. В ходе 14-часового хирургического вмешательства женщине удалили половину легкого. Сейчас она уже идет на поправку и очень рада, что успела все сделать до того, как в Англии объявили карантин из-за коронавируса.

Фото: freepik, facebook

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