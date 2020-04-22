Женщина 4 месяца принимала рак легких за беременность — и это едва не стоило ей жизни
Фото: facebook
Жасмин рассказала британскому онлайн-порталу The Sun, что как только у нее случилась задержка, она сразу же сделала тест на беременность, но он оказался отрицательным. В то же время у нее начался токсикоз, потому она в полной уверенности, что ждет ребенка, пошла за подтверждением к своему врачу. Однако он сказал, что она не беременна, а ее симптомы – лишь признаки стресса, и посоветовал пить больше жидкости и средство против вздутия живота. Женщина попросила сделать ей УЗИ, но врач отказался, мотивировав это результатами анализа крови. Однако у Жасмин начал расти живот, и все вокруг были уверены, что она беременна: «Это было душераздирающе, потому что многие называли меня лгуньей, когда на их вопрос, когда у меня родится ребенок и кто его папа, я отвечала, что не беременна. Мой почтовый ящик и мессенджеры просто разрывались от сообщений друзей и родных, после того как я опубликовала в facebook свое селфи. Однако я не переставала задаваться вопросом, что со мной происходит, потому что мое тело менялось, но я не понимала, по какой причине».
В какой-то момент Жасмин и сама поверила, что она, скорее всего, беременна, потому отказалась от рентгена – из-за опасения, что это навредит ребенку. Однако спустя 4 месяца она все же пошла на повторный прием к врачу. Ей сделали трансвагинальное УЗИ, которое показало, что никакого ребенка нет. «Врачи думали, что у меня эндометриоз или поликистоз яичников. Но их диагнозы не подтвердились, тогда меня направили на рентген, который показал затемнение на ее легком», – добавила она.
Специалистов насторожили эти результаты, потому женщину направили на биопсию и ПЭТ-сканирование. В конце 2019 года Жасмин поставили диагноз рак легких, из-за которого у нее и появились признаки фантомной беременности. В конце февраля 2020 года ее прооперировали. В ходе 14-часового хирургического вмешательства женщине удалили половину легкого. Сейчас она уже идет на поправку и очень рада, что успела все сделать до того, как в Англии объявили карантин из-за коронавируса.
Фото: freepik, facebook
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