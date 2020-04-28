Женщина 15 лет страдает от депрессии, но врачи не хотят ей помогать, потому что она слишком красивая
Фото: Instagram
Как передает британский онлайн-портал The Sun, 31-летняя британка заявляет, что годами возвращалась к врачам, чтобы выяснить, от какого недуга она страдает. Первоначально, после того как она посетила своего местного врача общей практики, ей поставили диагноз тревожное расстройство и депрессия, но девушка чувствовала, что что-то не так. «Я пошла в частную клинику, только там мне выявили психологическую травму и посттравматическое стрессовое расстройство, а депрессия, беспокойство и панические атаки вторичны по отношению к основному диагнозу», – поясняет Джейд.
Женщина добавила, что попробовала каждый антидепрессант, который ей прописывали специалисты. Ей было назначено несколько бесплатных сессий (в рамках страховки) с психологом, после которых ее направили в группу первичного психологического здоровья, где сказали, что не чувствуют, что она нуждается в помощи, потому что «слишком мила, чтобы страдать от депрессии». «Они заявили, что из-за моих ногтей, волос и макияжа им не кажется, что я нуждаюсь в какой-либо помощи. Будто симпатичные девушки не могут иметь проблем со здоровьем. Я вышла из кабинета плача. Я была очень огорчена и чувствовала, что это дискриминация по тому, как я выгляжу», ¬– объяснила Джейд. Затем ее расстройство переросло в гнев.
В итоге дошло до того, что у женщины дважды случились припадки, из-за которых она оказалась в больнице, и ей пришлось обратиться за помощью к семье, которая финансово помогла ей попасть в частную клинику.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!