Женщина 15 лет страдает от депрессии, но врачи не хотят ей помогать, потому что она слишком красивая

Женщина добавила, что попробовала каждый антидепрессант, который ей прописывали специалисты. Ей было назначено несколько бесплатных сессий (в рамках страховки) с психологом, после которых ее направили в группу первичного психологического здоровья, где сказали, что не чувствуют, что она нуждается в помощи, потому что «слишком мила, чтобы страдать от депрессии». «Они заявили, что из-за моих ногтей, волос и макияжа им не кажется, что я нуждаюсь в какой-либо помощи. Будто симпатичные девушки не могут иметь проблем со здоровьем. Я вышла из кабинета плача. Я была очень огорчена и чувствовала, что это дискриминация по тому, как я выгляжу», ¬– объяснила Джейд. Затем ее расстройство переросло в гнев.

В итоге дошло до того, что у женщины дважды случились припадки, из-за которых она оказалась в больнице, и ей пришлось обратиться за помощью к семье, которая финансово помогла ей попасть в частную клинику.

Фото: Instagram

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