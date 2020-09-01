Женщина 10 лет не могла нормально питаться, а врачи не могли поставить ей диагноз

За 10 лет британка неоднократно обращалась к врачам, которые ставили ей неверные диагнозы и разводили руками, и перенесла 4 неудачные операции, чтобы понять, что с ней происходит. Однако врач-гастроэнтеролог, консультирующий в шоу, назначил ей серию анализов и обнаружил, что у нее поврежден блуждающий нерв, который управляет некоторыми сложными процессами пищеварения, из-за чего она и мучилась все эти годы. В какой-то момент Джуди даже начала думать, что, возможно, у нее рак, который просто пока не могут найти, свое состояние она называла изнурительным. «Я всю жизнь чувствовала себя хорошо, но последние 10 лет превратились в постоянную пытку. У меня нет сил, я не могу нормально есть, сильно худею и это меня беспокоит», – пояснила она. Женщина была буквально в отчаянии, потому, когда ей озвучили ее диагноз, в облегчении расплакалась. Врач сказал ей, что восстановить поврежденный блуждающий нерв уже невозможно, однако обещал подобрать терапию, которая облегчит ее состояние.

Фото: pixabay

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