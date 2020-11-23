Ждет ли Россию новый всплеск заболеваемости после новогодних праздников
Как сообщил эксперт онлайн-изданию ТАСС, новой вспышки инфекции после праздников не предвидится. Более того, эпидемиологическая обстановка может даже улучшиться, так что ждать так называемой третьей волны точно не стоит. «Сильного всплеска заболеваемости после Нового года, думаю, ждать не стоит. Да, заболеваемость будет сохраняться, и до следующего года будет сохраняться определенный прирост числа заболевших», – пояснил Тимаков, добавив, что, скорее всего, прирост будет лишь потому, что люди еще до праздников проконтактируют с зараженными.
По словам эксперта, большая часть населения уже так или иначе сталкивалась с носителями инфекции, а 60% россиян уже, скорее всего, и сами переболели, ведь у многих коронавирус протекает либо в легкой, либо в бессимптомной форме.
Напомним, что за последние сутки в стране выявлено 25 173 новых случая COVID-19, из них почти 7 тысяч пришлись на Москву. Всего же в мире уже 58,7 миллионов человек стали жертвами пандемии, из них 37,5 миллионов выздоровели, а 1,4 миллиона скончались, остальные находятся в активной фазе борьбы с инфекцией.
Фото: pixabay
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