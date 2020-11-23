Ждет ли Россию новый всплеск заболеваемости после новогодних праздников

По словам эксперта, большая часть населения уже так или иначе сталкивалась с носителями инфекции, а 60% россиян уже, скорее всего, и сами переболели, ведь у многих коронавирус протекает либо в легкой, либо в бессимптомной форме.

Напомним, что за последние сутки в стране выявлено 25 173 новых случая COVID-19, из них почти 7 тысяч пришлись на Москву. Всего же в мире уже 58,7 миллионов человек стали жертвами пандемии, из них 37,5 миллионов выздоровели, а 1,4 миллиона скончались, остальные находятся в активной фазе борьбы с инфекцией.

Фото: pixabay

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