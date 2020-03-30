Ждет ли россиян вспышка разводов в условиях самоизоляции?

В начале марта появились новости о том, что в Китае резко возросло число разводов. Якобы не все пары, вынужденные сидеть дома из-за эпидемии коронавируса, смогли пройти испытание совместным проживанием. Ведь по статистике в условиях современных мегаполисов люди, живущие вместе, не так много времени проводят друг с другом. Есть работа по 8-10 часов в день, соцсети, встречи с друзьями, развлечения. Обычно пары проводят вместе выходные. В условиях пандемии миллионы людей вынуждены не покидать свои дома. И еще непонятно, кому приходится сложнее: парочкам или одиночкам. Пока жалуются и те, и другие.

Несладко приходится семьям с детьми: с одной стороны последние рады присутствию родителей дома, ведь это такая редкость. С другой стороны, малышам некуда девать энергию, а от прогулок по улицам настоятельно рекомендовано воздержаться (вернее, уже запрещено соответствующим распоряжением). Родители, вынужденные работать из дома, почти хором признают, что качество работы страдает: дети требуют неусыпного внимания. Во всяком случае, к новому режиму нужно привыкнуть.

Интровертам тоже непросто: одно дело не выходить из дома два-три дня, другое — неделями. Психологи не устают напоминать, что человек — животное социальное.

«Нам нужно видеть чужие лица, фиксировать присутствие других членов племени», — рассказал кандидат психологических наук, доцент РАНХиГС Кристина Иваненко в интервью ТАСС.

Эксперты не берутся предсказывать всплеск разводов среди россиян — время покажет. Но настоятельно советуют не срываться друг на друге в условиях ограниченного пространства и обязательно найти себе занятие (помимо работы). Например, взяться за обучающий курс онлайн (в Сети появилось много бесплатных), подучить язык, вернуться к домашним тренировкам, чаще звонить родственникам и предлагать помощь пожилым людям, которым сейчас особенно сложно. И помнить простую истину: рано или поздно и это пройдет.