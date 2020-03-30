passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ждет ли россиян вспышка разводов в условиях самоизоляции?

Эксперты осторожны в своих выводах, но на карантине многим приходится несладко.

В начале марта появились новости о том, что в Китае резко возросло число разводов. Якобы не все пары, вынужденные сидеть дома из-за эпидемии коронавируса, смогли пройти испытание совместным проживанием. Ведь по статистике в условиях современных мегаполисов люди, живущие вместе, не так много времени проводят друг с другом. Есть работа по 8-10 часов в день, соцсети, встречи с друзьями, развлечения. Обычно пары проводят вместе выходные. В условиях пандемии миллионы людей вынуждены не покидать свои дома. И еще непонятно, кому приходится сложнее: парочкам или одиночкам. Пока жалуются и те, и другие.

Несладко приходится семьям с детьми: с одной стороны последние рады присутствию родителей дома, ведь это такая редкость. С другой стороны, малышам некуда девать энергию, а от прогулок по улицам настоятельно рекомендовано воздержаться (вернее, уже запрещено соответствующим распоряжением). Родители, вынужденные работать из дома, почти хором признают, что качество работы страдает: дети требуют неусыпного внимания. Во всяком случае, к новому режиму нужно привыкнуть.

Интровертам тоже непросто: одно дело не выходить из дома два-три дня, другое — неделями. Психологи не устают напоминать, что человек — животное социальное.

«Нам нужно видеть чужие лица, фиксировать присутствие других членов племени», — рассказал кандидат психологических наук, доцент РАНХиГС Кристина Иваненко в интервью ТАСС.

Эксперты не берутся предсказывать всплеск разводов среди россиян — время покажет. Но настоятельно советуют не срываться друг на друге в условиях ограниченного пространства и обязательно найти себе занятие (помимо работы). Например, взяться за обучающий курс онлайн (в Сети появилось много бесплатных), подучить язык, вернуться к домашним тренировкам, чаще звонить родственникам и предлагать помощь пожилым людям, которым сейчас особенно сложно. И помнить простую истину: рано или поздно и это пройдет.

Фото: Pexels.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!