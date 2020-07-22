Ждать ли новой эпидемии? Бубонная чума приблизилась к границам России

Кроме того, Никифоров напомнил, что чума хоть и острое заболевание с высокой летальностью, если не перешла в легочную форму, вообще-то не заразна и не передается от человека к человеку. Ранее уже сообщалось о зарегистрированной вспышке в регионе на западе Монголии, который граничит с Алтаем. Заболели несколько скотоводов, которые свежевали и ели сырое мясо сусликов, которые являются переносчиками вируса в естественной среде. Но власти Монголии быстро предприняли все необходимые меры защиты и заявили, что беспокоиться больше не о чем.

Фото: freepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!