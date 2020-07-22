Ждать ли новой эпидемии? Бубонная чума приблизилась к границам России
Профессор Владимир Никифоров, инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, заявил «РИА Новостям», что в нашей стране эпидемии бубонной чумы не будет. По его словам, это заболевание широко распространено в Китае и Монголии, вспышки происходят регулярно, но при этом уже давно разработаны эффективные протоколы лечения и имеются лекарства, которые помогут спокойно справиться с ним. «Ничего нам не грозит, чума известна с незапамятных времен, она широко в мире распространена. <…> Это не экзотика какая-то, но мы на нее смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день», — сказал инфекционист.
Кроме того, Никифоров напомнил, что чума хоть и острое заболевание с высокой летальностью, если не перешла в легочную форму, вообще-то не заразна и не передается от человека к человеку. Ранее уже сообщалось о зарегистрированной вспышке в регионе на западе Монголии, который граничит с Алтаем. Заболели несколько скотоводов, которые свежевали и ели сырое мясо сусликов, которые являются переносчиками вируса в естественной среде. Но власти Монголии быстро предприняли все необходимые меры защиты и заявили, что беспокоиться больше не о чем.
Фото: freepik
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