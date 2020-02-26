26-летний спортсмен Джозеф Олендорф не участвовал в Олимпиадах, но его силой воли и жаждой жизни определенно можно восхищаться. Мужчина со сломанной ногой десять часов полз по снегу и льду ради спасения. Бегун сломал ногу во время рядовой пробежки в огромном национальном парке «Олимпик». По стечению обстоятельств мужчина не мог воспользоваться мобильным, который вышел из строя. Таким образом бедолага остался без связи в самый неподходящий момент. Ждать помощи было неоткуда: людей вокруг не было, а мороз только крепчал. Джозеф был одет в спортивные шорты и футболку. В итоге он прополз почти десять километров, прежде чем его обнаружили спасатели, пишет [The Mirror] (https://www.mirror.co.uk/news/us-news/runner-forced-crawl-10-hours-21570672). На вертолете его срочно доставили в ближайший госпиталь с признаками переохлаждения и кровоточившими ногами (коленки были полностью стерты).Спортсмен рассказывает, что все десять часов его подбадривали мысли о семье. Он не хотел, чтобы его тело обнаружили в безлюдном месте - это доставило бы невыносимые страдания его родным, уверен он. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!