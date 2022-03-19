Завтракай и будь здоров: диетолог объяснил, чем опасен отказ от утреннего приема пищи

Большинство людей отдаст предпочтение поваляться в теплой постели еще пять минут, чем готовить завтрак и есть его. Конечно, ранние подъемы для многих даются с трудом, но это не значит, что нужно портить свое здоровье и отказываться от первого приема пищи. Французский диетолог Кристин Буле уверяет, что нет ничего важнее плотного завтрака после ночного длительного голодания, рассказывает Good Che. Врач уверен, что желудок за ночь переваривает съеденную за ужином пищу, и все полезные вещества в организме усваиваются. Именно поэтому с утра так важно проснуться, выпить стакан теплой воды и позавтракать. Восполнение углеводов и глюкозы – важный этап ежедневной рутины с начала дня, чтобы чувствовать силу и энергию.