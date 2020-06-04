Зависимая от загара телеведущая заявила, что не откажется от любимого занятия и под угрозой смерти

Знаменитость заявила онлайн-порталу The Sun, что она родом из Швеции, где прожила значительную часть жизни и все это время завидовала смуглокожим людям. «Я всегда была любительницей загара и при любой возможности подставляла свою бледную кожу солнцу, чтобы акклиматизировать себя. Тогда не было средств с SPF, потому мы просто нежились», – пояснила телеведущая.

Потому, когда женщина переехала в Англию, где солнечных дней больше, чем на ее родине, она была поражена, нелюбовью британцев к солнцу и загару. Они все были бледными и бесцветными. Ульрика призналась, что она сама обожает солнце и загорать. «Солнце буквально мой наркотик и я даже не сомневаюсь в том, что когда-нибудь умру из-за него», – добавила она.