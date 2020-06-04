Зависимая от загара телеведущая заявила, что не откажется от любимого занятия и под угрозой смерти
Знаменитость заявила онлайн-порталу The Sun, что она родом из Швеции, где прожила значительную часть жизни и все это время завидовала смуглокожим людям. «Я всегда была любительницей загара и при любой возможности подставляла свою бледную кожу солнцу, чтобы акклиматизировать себя. Тогда не было средств с SPF, потому мы просто нежились», – пояснила телеведущая.
Потому, когда женщина переехала в Англию, где солнечных дней больше, чем на ее родине, она была поражена, нелюбовью британцев к солнцу и загару. Они все были бледными и бесцветными. Ульрика призналась, что она сама обожает солнце и загорать. «Солнце буквально мой наркотик и я даже не сомневаюсь в том, что когда-нибудь умру из-за него», – добавила она.
Даже в период карантина из-за коронавируса телеведущая находила возможность принять солнечные ванны, а уж когда начались послабления режима самоизоляции, она первым делом выбралась на природу, чтобы насладиться солнцем. «В мрачном ноябре и суровом январе я спасалась только мыслями о том, как буду загорать, потому простите меня, но теперь я буду жариться на солнышке со всей безрассудной любовью. Я и так пропустила такую теплую весну из-за COVID-19». Не останавливают Ульрику от ее страсти ни предостережения врачей, ни критика ее подписчиков в социальных сетях. Ей неоднократно напоминали и о раке кожи, и о фотостарении, и говорили, что она уже выглядит гораздо старше своих лет и испортила кожу. «Солнце теперь в моей ДНК, я всеми силами буду восполнять его дефицит и не откажусь от загара и под угрозой смерти. Я все знаю о старении, и думаю, мои критики совершенно правы, говоря мне об опасностях, и морщины – наименьшая проблема. Возможно, солнце мне и навредит, но точно не сейчас», – заявила она.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!