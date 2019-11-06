«Застрявшая» в коме 29-летняя женщина слышала и чувствовала все, что происходило вокруг

Поначалу доктор заподозрил у Энсти паническую атаку, однако на его глазах, в считанные минуты, верхняя часть тела и лицо девушки начали неметь. Врачу потребовалось 15 минут, чтобы диагностировать у Энсти острый идиопатический полиневрит, его еще называют синдромом Гийена- Барре, и отправить в отделение неотложной помощи для экстренной госпитализации. При синдроме Гийена-Барре иммунная система человека начинает атаковать собственные нервные клетки. Болезнь начинается с покалываний в ногах или руках, которые быстро переходят в мышечную слабость и медленно парализуют организм с головы до ног. Именно это в конечном итоге и произошло с Энсти.

Врачи поместили девушку в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, на котором девушка провела около 3 месяцев.

В тот момент, когда ситуация, казалось бы, не могла быть хуже, Энсти постигло новое несчастье. Врачи начали выводить девушку из комы, однако она не подавала никаких признаков возвращения в сознание. Ее организм никак не реагировал на медицинские манипуляции, тогда как сама девушка в полной мере чувствовала и осознавала все, что с ней происходило. Оказавшись в ловушке собственного тела, Энсти описывает свое состояние, как «ужас, беспомощность и безысходность».