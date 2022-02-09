Защищают ли линзы глаза? Как снизить нагрузку на зрение от телефона или компьютера

Уменьшить нагрузку на глаза профессор советует тем, кто проводит много времени перед компьютером. Для этого рекомендуется использование «правильных» линз с большей степенью влагосодержания, которые отличаются мягкостью, хрупкостью и коротким сроком использования. Об этом пишет «Газета.Ru».

Помимо этого, учитывать следует и газопроницаемость, так как глазам необходимо насыщение кислородом для исключения осложнений в виде гипоксии роговицы. Во всяком случае, как утверждает Татьяна Шилова, важно подбирать контактные линзы исключительно с офтальмологом.