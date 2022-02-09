Защищают ли линзы глаза? Как снизить нагрузку на зрение от телефона или компьютера
Глаза в любом случае будут уставать быстрее, но существуют способы снизить негативное воздействие, отметила специалист. «Одна из главных проблем при работе за компьютером или при использовании смартфона — уменьшенная частота моргания. По статистике, человек перед монитором моргает в 4 раза меньше. А это необходимо, ведь с каждым смыканием век происходит увлажнение поверхности глаза, иначе высок риск нарушения целостности слезной пленки и развития синдрома сухого глаза», — объяснила Шилова.
Уменьшить нагрузку на глаза профессор советует тем, кто проводит много времени перед компьютером. Для этого рекомендуется использование «правильных» линз с большей степенью влагосодержания, которые отличаются мягкостью, хрупкостью и коротким сроком использования. Об этом пишет «Газета.Ru».
Помимо этого, учитывать следует и газопроницаемость, так как глазам необходимо насыщение кислородом для исключения осложнений в виде гипоксии роговицы. Во всяком случае, как утверждает Татьяна Шилова, важно подбирать контактные линзы исключительно с офтальмологом.
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