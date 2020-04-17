Зараженная коронавирусом беременная женщина родила ребенка и вскоре скончалась
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, заинтересовавшийся этой трагической историей, Мэри работала медсестрой в общем отделении Университетской больницы города Лютон в течение 5 лет, и ее очень высоко ценили и любили коллеги. Тест на коронавирус у молодой женщины оказался положительным в начале апреля, тогда же ее госпитализировали в медучреждение, где она трудилась. Сначала она чувствовала себя хорошо, но через два дня состояние ее здоровья резко ухудшилось.
Врачи решили сделать Мэри внеплановое кесарево сечение, чтобы обезопасить малыша. Операция прошла успешно: по данным врачей, новорожденная малышка чувствовала себя хорошо, состояние ее мамы также оценивалось как удовлетворительное. Женщина даже говорила, что чудесное появление ее малышки стало для нее «маяком, освещающим все пространство в это очень темное время». Однако 12 апреля женщина трагически скончалась от коронавирусной инфекции, о чем сообщил исполнительный директор больниц Бедфордшира Дэвид Картер. Он принес соболезнования всем членам семьи безвременно ушедшей из жизни Мэри и сказал, что она была фантастической медсестрой.
Фото: pexels
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