Зараженная коронавирусом беременная женщина родила ребенка и вскоре скончалась

Врачи решили сделать Мэри внеплановое кесарево сечение, чтобы обезопасить малыша. Операция прошла успешно: по данным врачей, новорожденная малышка чувствовала себя хорошо, состояние ее мамы также оценивалось как удовлетворительное. Женщина даже говорила, что чудесное появление ее малышки стало для нее «маяком, освещающим все пространство в это очень темное время». Однако 12 апреля женщина трагически скончалась от коронавирусной инфекции, о чем сообщил исполнительный директор больниц Бедфордшира Дэвид Картер. Он принес соболезнования всем членам семьи безвременно ушедшей из жизни Мэри и сказал, что она была фантастической медсестрой.

Фото: pexels

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