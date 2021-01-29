Заражение коронавирусом во время беременности в 13 раз увеличивает риск смерти
Как сообщает онлайн-издание MedicalXpress со ссылкой на исследование, опубликованное в American Journal of Obstetrics and Gynecology, с 1 марта по 30 июня 2020 года специалисты наблюдали за состоянием находящихся в положении женщин и обнаружили, что уровень смертности от COVID-19 среди них был значительно выше по сравнению с уровнем смертности от COVID-19 среди небеременных того же возраста (возраст добровольцев составил от 20 до 39 лет).
Кроме того, специалисты обнаружили, что беременных в 3,5 раза чаще по сравнению с остальным населением госпитализировали из-за коронавируса, а смертность среди них и вовсе была выше в 13 раз. Но есть и хорошие новости: у большинства ожидающих ребенка женщин с COVID-19 заболевание протекало бессимптомно или в легкой форме, а беременность проходила без каких-либо осложнений. С чем связано такое влияние коронавируса на женщин в положении, пока неизвестно.
Фото: depositphotos
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