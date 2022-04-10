Никакого дискомфорта и тяжести: назван правильный способ занятий спортом

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников поделился с радиостанцией «Говорит Москва» важнейшими правилами по занятиям спортом. По мнению специалиста, важно вводить тренировки постепенно, чтобы они были в удовольствие, а не в тягость. Если человек давно не занимался спортом, то ему лучше начинать с минимального набора упражнений и не использовать дополнительный вес. Это касается не только тренировок в спортзале, но и пробежек. «Прежде чем начать бегать по 10 километров в день, ты хотя бы по одному километру в день должен начать ходить. И уже потом постепенно после того, как твой организм адаптируется к определенной нагрузке, эту нагрузку можно аккуратно, постепенно увеличивать. Если ты до этого вообще никогда не бегал или бегал последний раз 25 лет назад, то, естественно, сразу же бежать более-менее большое расстояние совершенно не то, что нужно, а может быть, даже опасно для здоровья, тем более если у человека есть хронические заболевания», — отметил специалист.

По словам Тяжельникова, спорт не должен вызывать гнев и стресс, поэтому важно заниматься в удовольствие. «В любом случае нагрузка должна быть адекватной, доставлять удовольствие. Человек после занятий в спортзале не должен ощущать себя как выжатый лимон, не должен быть разбитым. Это одно из важнейших правил. После любой физической нагрузки может быть усталость, могут быть физические ощущения в мышцах, но никакой боли и разбитости у человека быть не должно», — убежден Андрей Тяжельников.