Законы США вынудили женщину родить ребенка со смертельным пороком развития

Крик души акушера-гинеколога — анонимная история о случае из практики под названием «Миф выбора» опубликована в Американского врачебного колледжа «Анналы терапии» (Annals of Internal Medicine).

Врач рассказывает историю о женщине, которая добралась до больницы только на позднем сроке беременности. Потому что у нее не было машины, а муж целыми днями вынужден работать. Скрининг показал, что у ее ребенка анэнцефалия. Это внутриутробный порок развития плода, при котором полностью или частично отсутствуют полушария мозга, кости черепа и мягкие ткани. Анэнцефалия считается на 100% летальной: большинство детей погибают внутриутробно, остальные живут несколько дней, иногда — месяцев. Есть всего несколько исключений. Максимум, известный на сегодня — 3 года.

Этот порок развития формируется на ранних сроках беременности. Однако по закону штата, где произошел описываемый случай, аборты после 21 недели запрещены. А героиня истории обратилась за медицинской помощью позже этого срока. Угрозы жизни матери не было, а поэтому случай не относится к медицинским показаниям для аборта.

Поэтому врачу, которая понимала, что ребенок не выживет, пришлось лишь поддерживать течение заведомо обреченной беременности. Через три дня у женщины начались преждевременные роды. Ребенок прожил несколько часов.

И врач задается вопросами: зачем женщина должна была испытывать эти мучения, не лучше ли было сделать аборт, чем заставлять ее видеть мучения этого ребенка; как ей делать свою работу и смотреть в глаза таким пациентам, которые делают все возможное, чтобы их ребенок выжил, когда все понимают, что этого не случится. «Иногда идея выбора — просто ложь. И иногда все, что вы можете предоставить, это сострадание». Речь идет о сострадании к «женщинам, чьи желания попраны политикой».

В России аборты по желанию женщины (без медицинских показаний) разрешены до 12 недели, в случае изнасилования — до 22 недели.