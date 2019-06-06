logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Законы США вынудили женщину родить ребенка со смертельным пороком развития

Врач анонимно рассказывает, как порой бывает морально тяжело делать свою работу в рамках закона.

Крик души акушера-гинеколога — анонимная история о случае из практики под названием «Миф выбора» опубликована в Американского врачебного колледжа «Анналы терапии» (Annals of Internal Medicine).

Врач рассказывает историю о женщине, которая добралась до больницы только на позднем сроке беременности. Потому что у нее не было машины, а муж целыми днями вынужден работать. Скрининг показал, что у ее ребенка анэнцефалия. Это внутриутробный порок развития плода, при котором полностью или частично отсутствуют полушария мозга, кости черепа и мягкие ткани. Анэнцефалия считается на 100% летальной: большинство детей погибают внутриутробно, остальные живут несколько дней, иногда — месяцев. Есть всего несколько исключений. Максимум, известный на сегодня — 3 года.

Этот порок развития формируется на ранних сроках беременности. Однако по закону штата, где произошел описываемый случай, аборты после 21 недели запрещены. А героиня истории обратилась за медицинской помощью позже этого срока. Угрозы жизни матери не было, а поэтому случай не относится к медицинским показаниям для аборта.

Поэтому врачу, которая понимала, что ребенок не выживет, пришлось лишь поддерживать течение заведомо обреченной беременности. Через три дня у женщины начались преждевременные роды. Ребенок прожил несколько часов.

И врач задается вопросами: зачем женщина должна была испытывать эти мучения, не лучше ли было сделать аборт, чем заставлять ее видеть мучения этого ребенка; как ей делать свою работу и смотреть в глаза таким пациентам, которые делают все возможное, чтобы их ребенок выжил, когда все понимают, что этого не случится. «Иногда идея выбора — просто ложь. И иногда все, что вы можете предоставить, это сострадание». Речь идет о сострадании к «женщинам, чьи желания попраны политикой».

В России аборты по желанию женщины (без медицинских показаний) разрешены до 12 недели, в случае изнасилования — до 22 недели.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...