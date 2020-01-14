Законопроект о домашнем насилии, лекарства онлайн и другие изменения, которые ждут россиян в начале года
Закон о домашнем насилии
Так, в январе в парламент поступит итоговая версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Проект продвигается нелегко и подвергается большой критике, вызывает множество комментариев. Среди любопытного: абьюзеров предлагают ставить на профилактический учет. Семьи, столкнувшиеся с насилием, планируют поддерживать и использовать по отношению к каждой индивидуальный подход.
Правила изъятия органов умерших
Если закон будет окончательно принят, то процедура посмертного донорства упростится. Каждый человек сможет письменно запретить изымать свои органы после смерти. Либо с запретом выступят его родственники - не позднее, чем через три часа после смерти мозга. Если же у человека нет близких, этот вопрос (при возникновении соответствующей необходимости) будет рассматривать консилиум врачей.
Фото: vostock-photo
Запрет на кальяны
До конца января Госдума рассмотрит закон об ограничении использования вейпов и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним. Покурить кальян в ресторане, если депутаты одобрят закон, уже не удастся. Инициатива направлена на снижение популярности вейпов и кальянов среди подростков. Также законотворцы хотят добиться запрета курить электронные сигареты в помещении наравне с обычными.
Фото: vostock-photo
Лекарства онлайн
А еще депутаты выступают за то, чтобы ряд лекарств, отпускаемых без рецепта врача, можно было купить онлайн. Законопроект также рассмотрят до конца января. Судьба у него непростая: обсуждения идут с 2017 года, вносятся поправки. Если все пойдет по плану, безрецептурные препараты можно будет заказать с доставкой на дом уже с 1 июля. А с 2022 года, возможно, станет доступна опция заказа лекарств, отпускаемых по рецепту врача.
Фото: vostock-photo
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