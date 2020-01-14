Законопроект о домашнем насилии, лекарства онлайн и другие изменения, которые ждут россиян в начале года

Закон о домашнем насилии

Так, в январе в парламент поступит итоговая версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Проект продвигается нелегко и подвергается большой критике, вызывает множество комментариев. Среди любопытного: абьюзеров предлагают ставить на профилактический учет. Семьи, столкнувшиеся с насилием, планируют поддерживать и использовать по отношению к каждой индивидуальный подход.

Правила изъятия органов умерших

Если закон будет окончательно принят, то процедура посмертного донорства упростится. Каждый человек сможет письменно запретить изымать свои органы после смерти. Либо с запретом выступят его родственники - не позднее, чем через три часа после смерти мозга. Если же у человека нет близких, этот вопрос (при возникновении соответствующей необходимости) будет рассматривать консилиум врачей.