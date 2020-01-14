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Законопроект о домашнем насилии, лекарства онлайн и другие изменения, которые ждут россиян в начале года

С января в силу вступают новые законы и правила, а ряд инициатив ждет одобрения до конца месяца.

Закон о домашнем насилии

Так, в январе в парламент поступит итоговая версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Проект продвигается нелегко и подвергается большой критике, вызывает множество комментариев. Среди любопытного: абьюзеров предлагают ставить на профилактический учет. Семьи, столкнувшиеся с насилием, планируют поддерживать и использовать по отношению к каждой индивидуальный подход.

Правила изъятия органов умерших

Если закон будет окончательно принят, то процедура посмертного донорства упростится. Каждый человек сможет письменно запретить изымать свои органы после смерти. Либо с запретом выступят его родственники - не позднее, чем через три часа после смерти мозга. Если же у человека нет близких, этот вопрос (при возникновении соответствующей необходимости) будет рассматривать консилиум врачей.

Фото: vostock-photo

Запрет на кальяны

До конца января Госдума рассмотрит закон об ограничении использования вейпов и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним. Покурить кальян в ресторане, если депутаты одобрят закон, уже не удастся. Инициатива направлена на снижение популярности вейпов и кальянов среди подростков. Также законотворцы хотят добиться запрета курить электронные сигареты в помещении наравне с обычными.

Фото: vostock-photo

Лекарства онлайн

А еще депутаты выступают за то, чтобы ряд лекарств, отпускаемых без рецепта врача, можно было купить онлайн. Законопроект также рассмотрят до конца января. Судьба у него непростая: обсуждения идут с 2017 года, вносятся поправки. Если все пойдет по плану, безрецептурные препараты можно будет заказать с доставкой на дом уже с 1 июля. А с 2022 года, возможно, станет доступна опция заказа лекарств, отпускаемых по рецепту врача.

Фото: vostock-photo

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