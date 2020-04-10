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Закон не писан: молодоженов и их гостей арестовали во время свадьбы за нарушение карантина

Пара проигнорировала все предписания властей в условиях пандемии и пригласила на вечеринку свыше 50 человек.

Радостное, казалось бы, событие произошло в одной из деревень ЮАР. Влюбленная пара решила пожениться, заранее выбрав дату и пригласив гостей. Жених и невеста не захотели переносить торжество, несмотря на введенный карантин. Практически во всех странах мира действует запрет на массовые мероприятия, даже на похороны собираются не больше пяти человек. Что касается свадеб, то многие их переносят на неопределенный срок или празднуют в формате онлайн.

Африканские молодожены решили, что об их вечеринке никто не узнает. Вместе с с ними и священником количество участников действа составило аж 53 человека. В разгар праздника появилась полиция, которая арестовала гостей и увезла в участок. Всем грозят штрафы за нарушение условий карантина, медовый месяц явно под угрозой. Кто сделал предупредительный звонок в полицию, неизвестно. Об этом сообщает The Mirror.

Напомним, по всему миру опасной коронавирусной инфекцией заразились свыше 1 600 000 человек. Количество жертв приближается к черте в 100 000, по данным на 10 апреля.

Фото и видео: Pexels.com_

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