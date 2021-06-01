Зафиксирован первый в мире случай заражения новым типом птичьего гриппа

По данным комиссии, в конце апреля в небольшом городе Чжэньцзян, что находится в китайской провинции Цзянсу, обратился за медицинской помощью первый зараженный. 41-летний мужчина почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Как отметили в ведомстве, пациент жаловался только на высокую температуру, а о других симптомах не сообщается. Каким способом мужчина мог заразиться, власти Китая не комментируют.

На данный момент мужчина выздоровел, находится в стабильном состоянии и уже выписан. Людей, с кем он контактировал, поместили под медицинское наблюдение, однако случаев заражения не выявлено. А данный инцидент называют случайной межвидовой передачей вируса от домашней птицы к человеку.