Заедаем стресс правильно: какие продукты могут легко заменить любые успокоительные

Современный мир требует от человека концентрированности, стрессоустойчивости и мобильности. Важно уметь экологично справляться с проблемами, которые ежедневно влияют на наше психоэмоциональное состояние. К сожалению, волшебной палочки, которая за секунду сняла бы тревожность, не существует. Однако есть продукты, которые помогут справиться даже с самым высоким уровнем стресса со временем и поднять настроение, рассказывает «Комсомольская правда».

Шоколад

Помимо того что этот продукт имеет приятный вкус, он еще и может быть полезным. Ученые доказали, что 40 граммов темного шоколада с высоким содержанием какао могут помочь справиться со стрессом. В нем содержатся компоненты, способствующие работе гормонов радости и счастья.

Орехи

Орехи служат идеальным перекусом для людей, которые борются с перееданием. Они очень питательные и полезные. В орехах содержатся вещества, которые могут снизить уровень тревожности.

Ягоды

Малина, клубника, голубика, ежевика, смородина — не только вкусные ягоды, но и очень полезные. Одна горсточка снимет стресс и насытит организм витаминами. В них содержатся антиоксиданты, которые улучшают кровообращение и работу мозга. Помните, что снять стресс способны только свежие ягоды.

Чай с ромашкой

Раньше люди не знали о лекарственных успокоительных и прибегали к народной медицине. Ромашковый чай стал любимым успокоительным для миллионов людей. Этот вкусный напиток способен побороть бессонницу и мягко успокоить нервную систему. Более того, ромашковый чай может нормализовать пищеварительные функции и убрать проблемы с желудком.