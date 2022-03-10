Заедаем стресс правильно: какие продукты могут легко заменить любые успокоительные
Современный мир требует от человека концентрированности, стрессоустойчивости и мобильности. Важно уметь экологично справляться с проблемами, которые ежедневно влияют на наше психоэмоциональное состояние. К сожалению, волшебной палочки, которая за секунду сняла бы тревожность, не существует. Однако есть продукты, которые помогут справиться даже с самым высоким уровнем стресса со временем и поднять настроение, рассказывает «Комсомольская правда».
- Шоколад
Помимо того что этот продукт имеет приятный вкус, он еще и может быть полезным. Ученые доказали, что 40 граммов темного шоколада с высоким содержанием какао могут помочь справиться со стрессом. В нем содержатся компоненты, способствующие работе гормонов радости и счастья.
- Орехи
Орехи служат идеальным перекусом для людей, которые борются с перееданием. Они очень питательные и полезные. В орехах содержатся вещества, которые могут снизить уровень тревожности.
- Ягоды
Малина, клубника, голубика, ежевика, смородина — не только вкусные ягоды, но и очень полезные. Одна горсточка снимет стресс и насытит организм витаминами. В них содержатся антиоксиданты, которые улучшают кровообращение и работу мозга. Помните, что снять стресс способны только свежие ягоды.
- Чай с ромашкой
Раньше люди не знали о лекарственных успокоительных и прибегали к народной медицине. Ромашковый чай стал любимым успокоительным для миллионов людей. Этот вкусный напиток способен побороть бессонницу и мягко успокоить нервную систему. Более того, ромашковый чай может нормализовать пищеварительные функции и убрать проблемы с желудком.
- Сельдерей
Конечно, этот зеленый овощ не такой вкусный, как шоколад или ягоды. Сельдерей имеет специфический вкус, который не каждому понравится, но важно помнить о его полезных свойствах. Салат из сельдерея и авокадо или зеленый смузи имеют мощнейший успокаивающий эффект. В зеленых стеблях содержится триптофан, который вызывает освобождение серотонина — гормона радости и удовольствия, что помогает получить ощущение покоя.
- Чеснок
Этот продукт не только защитит от сезонных вирусов, но и поможет справиться со стрессом. Чеснок способен выровнять уровень сахара в крови и улучшить кровообращение. Всего один зубчик пахучего чеснока помогает ускорить процессы детоксикации. Так, он освобождает организм от последствий работы гормонов стресса и разных вирусов.
- Капуста
В детстве всем девочкам говорили: «Ешь капусту, вырастет грудь!» И мы все ели этот овощ в надежде на красивое будущее. Однако мы не будем вас обманывать и раскроем реальный полезный эффект капусты. Она содержит вещества, которые способны помочь в борьбе с депрессией.
- Лакрица
Безусловно, это далеко не самое приятное на свете средство. Но лакрица отлично борется с хроническим стрессом. Она стимулирует надпочечники вырабатывать ферменты, подавляющие главный гормон стресса.
- Жирная рыба
Лосось, форель, сельдь — это кладезь полезных витаминов. Омега-3, содержащийся в вкусной рыбе, прекрасно помогает организму справляться со стрессом.
- Оливковое масло
Оливковое масло — важнейший продукт, сопровождающий средиземноморскую диету. Оно защищает организм от сердечно-сосудистых заболеваний и стресса.
Фото и видео: Freepik.com, Passion.ru