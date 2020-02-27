Малышка Исабела из Бразилии появилась на свет с помощью кесарева сечения на неделю раньше запланированного срока. Каково же было удивление врачей, когда они увидели насупленное личико новорожденной, которая не проронила ни звука, явившись на этот свет. Плач младенца является одним из показателей здоровой работы его легких. Исабела заплакала только после того, как перерезали пуповину, пишет The People.Приглашенный на роды фотограф опубликовал снимок маленькой героини у себя в соцсетях - восторгу подписчиков не было предела. Нечасто увидишь столь оценивающий взгляд и недовольное выражение лица у новорожденных!«Исабела как бы спрашивает: «Зачем меня разбудили так рано?» Она прекрасна!» - стали упражняться в остроумии фолловеры. За сутки фото собрало больше тысячи комментариев. Мама девочки считает, что у ее дочери с рождения сильный характер, ведь она сама определилась с датой появления на свет и не стала рыдать, как все остальные младенцы. Добавим, что молодая мама и ее малышка чувствуют себя хорошо и теперь принимают многочисленные поздравления пользователей соцсетей. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!