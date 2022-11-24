Забудьте про диеты: названы 5 правил питания для стройности

Проблема лишнего веса актуальна для каждой девушки в любое время года. В погоне за фигурой мечты мы нередко изнуряем себя диетами и тяжелыми тренировками в спортзале. Врач-гинеколог Екатерина Волкова сделала неожиданное заявление: для того, чтобы хорошо выглядеть, надо забыть про слово «диета». Очень важно, чтобы ваше питание было сбалансировано, а ограничения стали умеренными.

Ниже будут перечислены основные правила питания для поддержания стройности фигуры.

1.Не отказывайтесь от любимой еды

Если вы не можете представить свой день без шоколада, то не стоит отказывать себе в удовольствии. Вместо того, чтобы съесть целую плитку, просто уменьшите количество употребляемого лакомства – так вы не навредите фигуре.

2.Забудьте про «модные» диеты

В последнее время в Сети появилось большое количество «специалистов», которые рекомендуют вам попробовать различные детокс-программы и разгрузочные дни. Помните, что у каждого действия есть противодействие, поэтому, если вы хотите, изменить свой режим питания, то следует обратиться за консультацией к профессионалу!

3.Добавьте в рацион больше сезонных фруктов и овощей

4.Научитесь управлять голодом и насыщением

Помните, что важно знать во всем меру: не стоит переедать, если вы уже испытываете сытость.

5..Сдайте анализы на дефициты питательных веществ

Если вы испытываете тягу к какому-то определенному вкусу, значит, - ваш организм посылает сигнал о проблемах со здоровьем.

Соблюдая эти правила, вы сможете не только привести свою форму в норму, но и не нанести вред организму.