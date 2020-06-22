За последние сутки коронавирус подтвердился у 7600 россиян — уже есть регионы без новых больных

Меньше всего заболевших за последние сутки выявлено в Севастополе – 1 человек и в Еврейской автономной области – двое заразившихся. Также уже есть два субъекта России, где не зафиксировано ни одного выявленного случая COVID-19. «Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ 0%, Чукотский АО 0%, г. Москва 0,5%, Еврейская АО 0,5%, г. Севастополь 0,5%», – говорится в сообщении оперштаба. Всего же за время пандемии в России зарегистрировано 592 280 случаев заражения коронавирусом, из них умерли 8206 человек, а вылечились – практически 345 тысяч. Количество проведенных тестов преодолело отметку 17 миллионов.

В мире же, согласно последним данным ВОЗ, за последние сутки зафиксировано рекордное число зараженных: 160 634 человек, общее же количество больных уже вплотную приблизилось к 9 миллионам (8 952 428 человек), скончались минимум 468 331 человек. Так что расслабляться не стоит, победа над пандемией еще далека. Кроме того, иммунологи, вирусологи и другие эксперты единогласны во мнении, что второй волны избежать не удастся, и учитывая характер коронавируса, ожидать ее стоит не позднее, чем в октябре.

Фото: pixabay

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