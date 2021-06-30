«За» и «против» вакцинации: два эксперта столкнулись в прямом эфире у Ксении Собчак
Анатолий Альтштейн не смог присутствовать на дебатах, его заменил российский биолог и научный журналист Александр Панчин.
Главным аргументом Редько против прививок стало то, что естественный иммунитет намного более эффективен, чем искусственный, и людям нужно было дать переболеть им.
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Фото: Кадр YouTube-шоу «Осторожно, Собчак»
«Не надо изоляции, не нужны социальные дистанции, маски. Не надо было создавать панику», - заявил специалист.
Панчин и Собчак отметили, что люди умирают, и допускать такую ситуацию нельзя.
Редько также отметил, что у прививки от любого заболевания есть много побочных эффектов, которые могут негативно отразится на здоровье. Так, например, прививки от гриппа увеличивают риск онкологии, так как снижает температуру. Поскольку вакцина от коронавируса недостаточно хорошо изучена, после вакцинации также может быть много побочных явлений.
Депутат Екатерина Енгалычева задала вопрос, могут ли прививки представлять опасность для здоровья и жизни, и привела несколько случаев, когда люди скончались после прививки.
По мнению Панчина, слухи и истории о смертях после прививки от коронавируса не связаны между собой. Он допустил, что погибший после прививки пациент был болен коронавирусом, и у него произошел анафилактический шок. Во избежание подобных ситуаций, специалист порекомендовал перед вакцинацией делать тест на коронавирус.
Александр Панчин добавил, что смысл прививаться от коронавируса есть, поскольку вакцинированные легче и реже болеют коронавирусом. Прививку он сравнил с ремнем безопасности при поездке в автомобиле, который может не спасти в некоторых случаях, но существенно снижает риски.
В то же время, он отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусом, необязательно делать прививку. Однако имеет смысл перевакцинироваться спустя полгода после заболевания.
Панчин также прокомментировал многочисленные опасения в связи с вакцинацией, объяснив, что рассуждения в стиле «вакцина может изменить ваш геном» равносильны рассуждениям в стиле «вас могут похитить инопланетяне».
Итоги зрительского голосования на YouTube-канале Ксении и в ее телеграм-каналы разошлись.
В опросе на YouTube-канале победил доктор медицинских наук Александр Редько (позиция «против вакцинации»).
В опросе в телеграме — кандидат биологических наук Александр Панчин (позиция «за вакцинацию»).
Фото: кадры прямого эфира
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