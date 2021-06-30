«За» и «против» вакцинации: два эксперта столкнулись в прямом эфире у Ксении Собчак

Депутат Екатерина Енгалычева задала вопрос, могут ли прививки представлять опасность для здоровья и жизни, и привела несколько случаев, когда люди скончались после прививки.

По мнению Панчина, слухи и истории о смертях после прививки от коронавируса не связаны между собой. Он допустил, что погибший после прививки пациент был болен коронавирусом, и у него произошел анафилактический шок. Во избежание подобных ситуаций, специалист порекомендовал перед вакцинацией делать тест на коронавирус.

Александр Панчин добавил, что смысл прививаться от коронавируса есть, поскольку вакцинированные легче и реже болеют коронавирусом. Прививку он сравнил с ремнем безопасности при поездке в автомобиле, который может не спасти в некоторых случаях, но существенно снижает риски.