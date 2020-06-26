За 30 лет ни разу не болевший мужчина раскрыл секрет сохранения здоровья
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, Хайган уверяет, что за три десятилетия ни разу даже не подхватил сезонную простуду – и все благодаря тому, что он ежедневно ходит, подражая обезьяне, опираясь не только на ноги, но и на руки. Благодаря этому упражнению он сумел растянуть все группы мышц и теперь чувствует себя бодрым как никогда.
Китаец пояснил, что идея ходить по-обезьяньи пришла ему в голову, когда он наблюдал за этими животными в зоопарке: «Мне показалось, что это будет весело, ведь обезьяны очень забавные, и я начал выполнять это упражнение во время прогулок, когда мне было всего около 20 лет», – пояснил он. За прошедшие 30 лет мужчина в совершенстве овладел разработанной техникой и идеально копирует движения любимых животных, пригибая спину и опираясь на руки. Хайган уверяет, что в юности, когда он был фермером у него периодически были проблемы со здоровьем – шум в ушах, зубная боль или простуда. «С тех пор как я переехал в город на работу, я все свое свободное время посвящал своему хобби – подражанию обезьянам, и могу сказать определенно, я забыл о проблемах со здоровьем и за прошедшие годы ни разу не обращался к врачу», – гордо заявил он.
Мужчина не стесняется демонстрировать свой навык на людях, и прохожие ошеломленно смотрят, как он тренируется в парках. Некоторые даже просят его научить их его уникальной тренировке, однако большинство желающих слишком смущаются, чтобы делать это публично, чего Хайган вообще не понимает, так как считает, что это очень простой и во всех отношениях отличный вид спорта. А недавно он овладел еще одним обезьяньим навыком – научился ловко забираться на деревья и перепрыгивать с ветки на ветку. Я вижу деревья, и меня просто тянет вскарабкаться на них», — объяснил он. Эксперты по фитнесу оценили методику китайца и заявили, что копирование движений животных – это действительно увлекательный и весьма эффективный способ тренировки, такие упражнения могут предотвратить хронические боли и болезни, вызванные сидячим образом жизни.
Фото: depositphotos
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