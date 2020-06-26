За 30 лет ни разу не болевший мужчина раскрыл секрет сохранения здоровья

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, Хайган уверяет, что за три десятилетия ни разу даже не подхватил сезонную простуду – и все благодаря тому, что он ежедневно ходит, подражая обезьяне, опираясь не только на ноги, но и на руки. Благодаря этому упражнению он сумел растянуть все группы мышц и теперь чувствует себя бодрым как никогда.

Китаец пояснил, что идея ходить по-обезьяньи пришла ему в голову, когда он наблюдал за этими животными в зоопарке: «Мне показалось, что это будет весело, ведь обезьяны очень забавные, и я начал выполнять это упражнение во время прогулок, когда мне было всего около 20 лет», – пояснил он. За прошедшие 30 лет мужчина в совершенстве овладел разработанной техникой и идеально копирует движения любимых животных, пригибая спину и опираясь на руки. Хайган уверяет, что в юности, когда он был фермером у него периодически были проблемы со здоровьем – шум в ушах, зубная боль или простуда. «С тех пор как я переехал в город на работу, я все свое свободное время посвящал своему хобби – подражанию обезьянам, и могу сказать определенно, я забыл о проблемах со здоровьем и за прошедшие годы ни разу не обращался к врачу», – гордо заявил он.