За 3 недели до долгожданной свадьбы невеста узнала о смертельно опасной болезни

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, возлюбленным приходилось три раза переносить дату свадьбы. После этого празднество будущие молодожены назначили на 26 июля, однако и в этот раз появились неожиданные обстоятельства, но в виде болезни девушки. «Когда я впервые услышала про рак, первое, что я сказала, было: "Я должна выйти замуж через три недели. Мне все равно, что случится, я все равно хочу стать женой Адама"», — сказала Wales Online Лиэнн Ньютон.

В апреле этого года жительнице английского города Лонгтон предложили сдать мазок на онкоцитологию, по результатам которой ей диагностировали вирус папилломы человека (ВПЧ). Затем Лиэнн решила пройти расширенное обследование и сделала кольпоскопию, обнаружившую редкую разновидность рака — аденокарциному шейки матки. «У меня не было никаких симптомов до анализа мазка, и это самое шокирующее для меня. Не было ни боли, ни кровотечения», — высказалась она и отметила, что свадьба состоялась в июле, как и было запланировано.

В начале сентября Ньютон перенесла операцию под названием радикальная трахелэктомия, которая означает удаление шейки матки. «Мне очень повезло в том смысле, что стадия моего рака не распространилась дальше шейки матки. Кроме того, несмотря на проделанную операцию, у меня есть шанс забеременеть и выносить ребенка, однако не смогу родить его естественным путем», — сообщила Лиэнн Ньютон и предупредила всех представительниц прекрасного пола регулярно проходить обследования. В британском издании сообщается, что рак шейки матки является наиболее распространенным видом рака у женщин в возрасте до 35 лет.