За 10 лет в России на треть выросло количество больных сахарным диабетом

По словам старшего научного сотрудника отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Ильи Барсукова, росту заболеваемости есть рациональное объяснение. Во-первых, возросла продолжительность жизни, а у возрастных людей сахарный диабет – один из самых распространенных недугов. Этот факт напрямую связан с тем, где фиксируется максимальное число пациентов с этом эндокринологической проблемой. Дело в том, что люди зрелого возраста, проживающие в северных субъектах федерации, ближе к пенсии стремятся перебраться в более теплые регионы, так как это значительно улучшает их качество жизни, а это как раз Краснодарский край. А во-вторых, за прошедшее десятилетие существенно улучшилась диагностика заболевания на ранних стадиях. «Конечно, люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше за последние десять лет однозначно», — отметил специалист.

Кстати, как отмечает портал 360, диабет – проблема не только российского народа: число заболевших ежегодно увеличивается во всем мире. Ученые связывают это со снижением роста физической активности, неправильным питанием, из-за чего возникает ожирение по типу яблока, когда растет живот, а руки и ноги остаются тонкими. При этом, несмотря на то, что диабет начали диагностировать на более ранних стадиях, количество реально болеющих, у которых болезнь не выявлена, фактически намного выше.

Фото: freepik

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