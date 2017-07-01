Телеведущая призналась, что страдала анорексией

38-летняя Яна Чурикова делится в Instagram не только фотографиями с работы, но и своими спортивными достижениями: телеведущая занимается дайвингом, любит йогу и никогда не сидит на месте. Один из ее последних постов стал шокирующим для многих поклонников бессменной ведущей «Фабрики звезд». Яна впервые рассказала о том, что страдала анорексией.

«Эпическое фото откопали наши архивариусы! На второй "Фабрике" я уже выходила из анорексии/булимии , но все равно была ещё очень худа. Конечно , свои плюсы в этом есть - я влезала в 42-й Российский , и гордо носила шикарную и маломерную первую линию Gean-Paul Gaultier, подобранную мне командой стилистов. Но были и минусы - я с трудом запоминала тексты , а грудь уменьшилась настолько , что я с ужасом вопрошала своего первого мужа "а если они совсем исчезнут, ты со мной расстанешься"!?) И вы знаете что ? Я ни капли не сожалею о своём сегодняшнем 46-м )))) Размере, не муже , конечно )))», — подписала снимок телеведущая.