«Я тебя не знаю, но люблю»: мужчина написал историю любви для своей жены, навсегда потерявшей память

До 33 недели беременность 31-летней Камре Курто из американского штата Мичиган протекала легко и без осложнений. Все началось с небольшой тошноты, которая со временем переросла в ежедневные приступы рвоты. В какой-то момент гортань женщины отекла настолько, что стало невозможно дышать. Тогда Стив, муж Камре, отвез жену в больницу в отделение неотложной помощи, где женщину сразил эпилептический припадок. В тот момент доктора еще не знали, что происходило с Камре и приняли решение срочно спасать ребенка. Малыш Гевин родился в результате экстренного кесарева сечения весом чуть меньше двух килограммов.

Женщине уже постфактум поставили диагноз преэклампсия, которая и вызвала эпилепсию. В суматохе между приступом эпилепсии и экстренными родами Камре сразил инсульт, который заблокировал поступление кислорода в оба полушария ее мозга.

Чтобы минимизировать шок для ее организма, врачи поместили женщину в искусственную кому, из которой она вышла совершенно другим человеком. Оказалось, что перенесенный Камре инсульт, привел к полной и непоправимой потере памяти. Она не помнила ни себя, ни родителей , ни мужа. И даже факт рождения собственного сына навсегда стерся из ее памяти.

После несчастного случая женщине понадобилось несколько лет, чтобы привыкнуть к новому положению вещей. Память к ней так и не вернулась, но она научилась любить мужа и сына.

Стив любит вспоминать момент, когда сидя вместе на диване, Камре посмотрела на него и сказала: «Я не знаю, где я. Я не знаю, кто ты. Я не знаю, почему я здесь, но я знаю, что люблю тебя». Эта фраза сподвигла мужчину на написание книги, в которой он изложил историю знакомства, любви и совместной жизни с Камре.

В интервью программе Good Morning America Камре рассказала, что ей очень нравится книга, которую для нее написал Стив, хотя, читая ее, она испытывает смешанные чувства. Женщина призналась, что не без помощи Стива и Гевина, она смогла построить жизнь заново, хотя они и стали немного другой семьей, не похожей на ту, которой планировала стать счастливая пара влюбленных из книги ее мужа.